Faze tari: A vrut sa-si decoreze casa intr-un mod inedit, dar a fost arestat; Decoratiunea neobisnuita descoperita de o femeie in bradul de Craciun; Cei mai amuzanti oameni oameni de zapada

Un barbat din Marea Britanie a ajuns sa aiba probleme cu legea dupa ce a savarsit o actiune aparent nevinovata, aceea de a-si decora casa cu luminite de Craciun. Felul in care a aranjat decoratiunile au atras insa atentia oamenilor legii care n-au fost deloc multumiti de ce au vazut. Steve McGawley s-a gandit ca anul acesta sa-si decoreze casa intr-un mod inedit si trebuie sa recunoastem ca a reusit. El a realizat din instalatii de lumini un penis cu toate "dotarile" aferent, precum si cuvantul pe care il puteti citi in imaginea de mai jos si care face referire la partile intime ale femeii, informeaza Metro.co.uk, citat de Click. O femeie din Australia a descoperit in bradul de Craciun un sarpe tigru de un metru lungime Dupa ce a descoperit in bradul sau din Frankston, Melbourne, o decoratiune extrem de neobisnuita, Cheryl l-a chemat pe Barry Goldsmith pentru a prinde sarpele. "Ea nu s-a panicat, a facut o poza si mi-a trimis-o mie, in 20 de minute am reusit sa prind micul intrus", spune Barry, care se ocupa cu prinderea serpilor de multi ani. Serpii tigru sunt foarte periculosi, din cauza comportamentului lor agresiv si a veninului toxic. Dupa ce a fost postata imaginea pe retelele sociale aceasta a strans, in doar 18 ore, 900 de comentarii, relateaza descopera.ro.



Pentru ca iarna si-a intrat in drepturi, oamenii si-au pus imaginatia si creativitatea la treaba. Ei au realizat cei mai amuzanti oameni de zapada ce sfideaza normele clasice. Mai jos va prezentam cateva fotografii originale ce va pot inspira si pe dumneavoastra. Copii vor fi fascinati cand vor vedea ce opere de arta vor realiza, informeaza EVZ. Oamenii de la o sala de fitness din Carolina de Sud au avut parte de un vizitator mai putin obisnuit- un cerb. Animalul si-a dorit atat de mult parca sa ajunga acolo, incat nu a mai avut rabdare sa gaseasca usa, si a intrat printr-un geam. Cerbul a vizitat rapid toate salile si-a facut incalzirea printre oamenii speriati de noul coleg si s-a intors intr-o alergare tantosa inapoi in sala de asteptare. Nici acolo nu-a zabovit prea mult si a plecat la fel de grabit prin geamul prin care si intrase de altfel, anunta Stirile ProTv. . Cu siguranta, cei de la eMAG se distreaza atunci cand vad cautarile pe care unii oameni le fac pe site, iar acum le-au impartasit pe cele mai bune si cu noi. Un infografic cu cele mai ciudate, dar si cele mai amuzante cautari, a fost dat publicitatii de catre eMAG, astfel incat "sa ne radem si noi". Inainte de acestea, totusi, retailer-ul are si o serie de cautari serioase. Astfel, in top 3 al celor mai importante cautari de pe site sunt "Samsung", "iPhone" si "telefon". Intre gadget-uri si-au facut loc si "aspirator" si "pampers", pe pozitiile 9 si 10, informeaza Playtech . Pe coasta Californiei a fost filmata o creatura bizara Dupa cum se vede in imagini si in filmul atasat, aceasta creatura pare desprinsa dintr-un film horror, dar se gaseste pe coasta Californiei si a fost descoperit de cercetatorii de la Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) si clasificat ca Hydrolagus cf. trolli, care face parte din Ordinul himerelor, un grup de pesti cartilaginosi. Acel "cf." din denumirea lui indica faptul ca morfologia se aseamana cu specia Hydrolagus trolli, dar in lipsa altor detalii, precum identificarea ADN-ului, nu se poate spune cu exactitate, arata descopera.ro.