Faze tari: Acest pescar prinde cele mai hidoase creaturi; Cainele care se crede om si s-a asezat in fund pe scaun, intr-un tren. Cine se afla langa el; Ca in filmele de comedie! Ce a facut o prostituata pentru a ramane gravida

Cu toate ca vrem sa exploram alte planete, inca nu stim ce pesti exotici se ascund in oceanele Terrei, potrivit stiridinlume.ro. In prezent, afirmam cu usurinta ca stim mai multe despre suprafata planetei Marte, decat stim despre adancurile oceanelor de pe Pamant. Cu toate ca avem o idee vaga despre acestea, cunoastem pe deplin mai putin de 0,05% dintre acestea. Prin comparatie, e ca si cum am descoperi o planeta plina de viata, dar am explora doar o suprafata echivalenta cu o treime din Romania, informeaza Click. O femeie din Scotia a avut parte de o intamplare amuzanta in timpul unei calatorii cu trenul. Domenica Smailes a postat duminica, pe Twitter, poze cu un caine entuziasmat care s-a asezat pe scaunul de langa ea, in tren, luand pozitia unui om. "Cainele unui strain s-a asezat langa mine", a scris femeia, cucerind internautii cu postarea sa, care a fost redistribuita de peste 8.300 de ori, noteaza Stirile ProTv. Interceptarile din dosarul proxenetului Silviu Valentin Bercuta scot la iveala dezvaluiri de domeniul filmelor de comedie, una dintre prostituate dorind sa ramana gravida cu lichid seminal dintr-o seringa. Scenariul, care pare desprins dintr-un scenariu de parodie, este cat se poate de real, si are ca personaje principale pe Silviu Valentin Bercuta, un proxenet, si pe una dintre fetele pe care le scotea la produs, care incerca sa-i demonstreze acestuia cat de mult il iubeste, noteaza Replica. Astfel, ea s-a hotarat sa faca un copil si procurorii au interceptat discutia ei cu medicul, scrie Libertatea. Un pusti, de 11 ani, a avut o idee inedita, pe care presa o prezinta in ultimele zile. Ce s-a gandit baiatul sa faca in timpul liber? Ciro Ortiz s-a gandit ca, pentru cei care nu au bani sau timp pentru un psiholog sau terapeut adevarat, el ar putea oferi, contra unei sume de doar 2 dolari "sfaturi emotionale". Asa ca si-a luat un scaunel, s-a instalat intr-o statie de metrou in New York si pentru doar 2 dolari ofera 5 minute de "consiliere emotionala" doritorilor. In fiecare duminica, Ciro Ortiz petrece doua ore la statia de metrou Bedford L, sta la o masuta plianta, cu un cartonas pe care scrie: "sfaturi emotionale 2$", relateaza EVZ. . Un panda de la Gradina Zoologica din Toronto, Canada, a fost filmat in timp ce se juca cu noul sau prieten: un om de zapada. Ingrijitorii lui Da Mao un om de zapada pentru a se juca cu el, dupa ce a nins puternic in oras. In filmetul publicat pe internet, ursul apare distrandu-se de minune. El se urca pe omul de zapada, apoi ii rupe capul si se urca din nou pe el, parand fascinat. Imaginile au fost publicat pe contul de Facebook al gradinii zoologice, iar internautii au fost cuceriti de ursulet, anunta Stirile ProTv.