Faze Tari: Un chinez a trait timp de 25 de ani, fara sa stie ca spargea nuci cu o grenada de mana; Un baietel bolnav de cancer a vopsit unghii de 1,3 milioane de euro; La 32 de ani, i-a "crescut" mana stanga

Initiativa unui copil de 6 ani s-a transformat in cea mai de succes campanie individuala de strangere de fonduri din Olanda. Bolnav de cancer, Tijn van Kolsteren a anuntat pe internet ca va vopsi cu oja unghiile oricui doreste. Cerea in schimb donatii pentru copiii bolnavi. Scopul strangerii de fonduri este lupta impotriva cancerului la copii. Tijn are o tumoare pe creier si doctorii ii mai dau cel mult un an de viata. Baiatul a fost diagnosticat in luna mai si saptamana trecuta familia sa a aflat ca tumoarea nu s-a micsorat in urma chimioterapiei, relateaza Digi 24 Un chinez a reusit sa sfideze moartea timp de 25 de ani, fara sa stie ca unealta cu care obisnuia sa sparga nuci era, de fapt, o grenada de mana. Sateanul din provincia chineza Shaanxi a devenit constient de faptul ca folosea o grenada abia dupa ce politia i-a inmanat un pliant cu tipurile de explozibili pe care este ilegal sa le detina. Printre explozibilii enumerati in pliant se afla si o grenada de mana care semana foarte mult cu unealta de spart nuci pe care chinezul o folosise timp de un sfert de secol, anunta Libertatea Simt! Incredibil! Misc degetele si simt cearsaful si pansamentele", a strigat din tot sufletul Piotr dupa ce s-a trezit din anestezie. Polonezul de 32 de ani s-a nascut fara mana din cauza unei malformatii congenitale, dar acum a devenit un om normal. Cu siguranta Sarbatorile de iarna din acest an nu vor fi uitate prea curand de Piotr. Tanarul polonez a primit o mana de la un donator care a pierit intr-un accident de masina la inceputul acestei luni. Doctorul Adam Domanasiewicz, de la Spitalul Universitar Wroclaw, din Polonia, a fost cel care s-a ocupat de acest transplant unic in lume. "Este prima oara cand se realizeaza o astfel de interventie la un pacient cared s-a nascut fara un membru superior. Pana acum medicina considera ca astfel de transplanturi sunt imposibil de facut. Piotr a trait 32 de ani fara mana si practic habar nu are cum sa o foloseasca pentru ca bratul, muschii si creierul lui nu s-au obisnuit cu o mana stanga in configuratia corpului", a de explicat doctorul, citat de Click In perioada medievala, sexul era un subiect tabu, iar in secolul XIII, un episcop a intocmit o lista cu 5 dintre cele mai cunoscute pozitii sexuale, de la cea mai uzuala pana la cea mai "pacatoasa". Dar, la fel ca orice alta perioada, perioada medievala a avut si ea scandaluri sexuale ce au marcat-o. In perioada medievala tarzie, Biserica a devenit extrem de ingrijorata cu privire la eretici, care erau incurajati sa dezvaluie toate metodele neobisnuite prin care acestia intretineau relatii sexuale si sa admita ca acestea sunt, de fapt, pacatele religioase cele mai grave ale lor. Un caz faimos il prezinta pe un eretic german numit Lepzet, care se confeseaza, sustinand ca secta sa se intalnea intr-o pestera, acolo unde episcopul lor introducea manerul unei linguri de argint in anusul lor, lucru care era considerat ca o jertfa. Ulterior, adunarea trebuia sa ii sarute fundul episcopului si rectul unei pisici, inainte de a avea loc o orgie, relateaza Descopera.ro O clasa de elevi de clasa a sasea de la un liceu din oraselul californian West Covina si-au adus aminte in prag de Sarbatori de dorinta profesorului lor de psihologie si i-au indeplinit-o. Omul a fost extrem de incantat de cadoul primit. La inceputul anului scolar, Taylor Kerby, profesor de psihologie, l-a complimentat pe unul dintre elevii sai pentru perechea de tenisi marca Vans de culoare rosie pe care ii purta. In dialogul avut cu el i-a marturisit ca nu si-ar lua asa ceva pentru el, scrie Stirile ProTV