Faze tari: A ocolit lumea in 49 de zile, 3 ore, 7 minute si 38 de secunde; Care au fost cele mai mari "minciuni" ale anului; Cartea Junglei nu e doar fictiune. Povestea barbatului care a trait un an in jungla

A navigat fara pauza in jurul globului! Francezul Thomas Coville a facut ocolul lumii cu barca in 49 de zile, 3 ore, 7 minute si 38 de secunde. Astfel, barbatul de 48 de ani a intrat in Cartea Recordurilor. Singur la bordul trimaranului (n.r. ambarcatiune cu trei corpuri legate intre ele printr-o punte) sau "Sodebo Ultim", Thomas Coville a reusit sa faca ocolul lumii intr-un timp record, reusind sa depaseasca vechiul record detinut de alt navigator francez, Francis Joyon, cu 8 zile, 10 ore, 26 de minute si 28 de secunde, informeaza Click Fotografiile false au circulat pe internet inca de la inventarea procesului de editare a imaginilor, dar anul acesta parca au inflorit. Jurnalistii au realizat o colectie de imagini care insoteau stiri false sau poze folosite in contextul gresit. Vazand poza unui sarpe cu sapte capete, oamenii s-au grabit sa o raspandeasca pe retelele de socializare cu textul: "Doamne ajuta-ne! Acest sarpe a fost gasit in muntii din Honduras. In Biblie apare un sarpe cu sapte capete. Doamne ai mila de sufletele noastre.", relateaza Daily Mail, citat de Stirile ProTv. Tom Hugh-Jones, producatorul seriei de documentare de succes Planet Earth II, avea doar cinci ani cand parintii sai, antropologi de meserie, s-au mutat timp de un an in padurile tropicale amazoniene din Columbia, impreuna cu el si sora sa. Intr-un interviu acordat jurnalistilor de la The Mail, barbatul de 42 de ani spune ca experienta pe care a trait-o in copilarie l-a ajutat in crearea seriei de documentare despre traiul animalelor, care a avut un mare succes la nivel global. "Imi amintesc ca in prima zi in jungla, calatorind cu o canoe de-a lugul raului pana la locuintele triburilor, localnicii aruncau cu sageti cu foc in maimutele din copacii de pe mal. Am fost atat de socat incat am inceput sa tip pentru a determina maimutele sa fuga si sa-si salveze vietile", povesteste Hugh-Jones, citat de site-ul descopera.ro . O clienta a lasat bacsis 900 de dolari unei chelnerite insarcinate, dintr-un restaurant din Phoenix (Arizona, SUA). Suma a fost insotita de un bilet in care scria ca "banii vin de la Dumnezeu", care i-a cerut sa-i dea ei, potrivit mass-media locale citate de EFE. Sarah Clark a declarat ca acesti bani pica foarte bine pentru a putea plati facturile intr-un moment in care iubitul ei nu poate munci dupa o operatie suferita la picior si mai ales ca ea nu va fi platita cand va fi nevoita sa-si ia concediu pentru a naste, anunta Stirile ProTv. . Descoperire fabuloasa in Insula Pastelui, Chile. In mijlocul pustiului pacific au fost descoperite de catre arheologi aproximativ 100 de statui monolitice gigantic. Ele erau raspandite peste tot pe insula Rapa Nui. Figurile din piatra s-au dovedit a fi o descoperire extraordinara si pentru istorici care s-au intrebat cum au fost mutate bucatile de piatra in diverse puncte de pe insula, pe teren accidentat. Arheologii au descoperit ca statuile gigantau au corpuri imense ingropate in pamant. Statuile nu au fost ingropate intentionat, ci de catre pamantul adus de ploi. Statuile au fost sculptate folosindu-se franghii, pietre, bulumaci si unelte din piatra, noteaza EVZ.