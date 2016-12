Faze tari: Un caine din Ucraina a stat doua zile langa partenera sa ranita. Nu s-a miscat nici cand era sa fie calcat de tren; De ce puternicii vikingi nu au putut cuceri micuta Irlanda; Robotul Curiosity a descoperit o alta "lingura uriasa" pe Marte

. Catelusa Lucy a fost ranita si a ramas blocata pe o sina de tren din Uzhgorod, Ucraina. In ajutor i-a sarit partenerul sau Panda, care a stat langa ea pret de doua zile, a incalzit-o cu corpul sau si i-a apropiat capul de traverse cu labuta de fiecare data cand un tren trecea pe deasupra lor, relateaza Metro . Gestul de tandrete si grija dintre cele doua animale a fost filmat de localnicul Denis Malafeyev, potrivit stirileprotv.ro Un caz aparte in istoria erei vikinge este Irlanda. Cum o insula atat de mica si instabila politic nu a putut fi cucerita face subiectul multor dispute dintre istorici Cand vikingii din Norvegia au lansat primul atac asupra irlandezilor, in 795, prin jefuirea unei manastiri, nici macar Providenta Divina nu i-a salvat pe calugari de la macel, in ciuda rugaciunilor acestora. Nordicii au continuat astfel de atacuri pe coasta Irlandei, pana au patruns in tinuturile din interior in anul 830. In aceste incursiuni, au reusit sa desacralizeze chiar si manastirea Sfantul Patrick (patronul irlandezilor) de la Armagh. Din 840, acestia au inceput sa stabileasca asezari permanente de-a lungul coastei, scrie descopera.ro Robotul Curiosity a descoperit o alta "lingura uriasa" pe Marte."Tacamul Martian" a fost postat prima oara pe canalul de YouTube al celor de ls SecureTeam, iar imaginea ese facuta de robotul Curiosity de la NASA, in martie 2016, informeaza iflscience.com. Ok, deci nu este un artefact dintr-o bucatarie extraterestra si nu arata "istoria secreta a planetei Marte", asa cum se vede in video, potrivit playtech.ro. Miracol pe plaja din Tenerife, Insulele Canare! La scurt timp dupa ora 13.00, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit printre cearsafuri si sezlonguri pe Las Teresitas, din Santa Cruz. Din fericire, nimeni de pe plaja nu a fost ranit. Cei trei pasageri ai aeronavei, un barbat, o femeie si un adolescent de 14 ani au ajuns de urgenta la spital cu rani minore si se afla in afara oricarui pericol, scrie Click.ro Taipei 101 este un zgarie nori localizat in orasul Taipei din Taiwan. Are o inltime de 509 metri si 101 etaje. La momentul constructiei, in 2004, era cea mai mare cladire din lume Taipei 101 este deseori lovit de cutremure si vanturi puternice obisnuite zonei Asiei si Pacificului. Inginerii au proiectat structura pentru a face fata vanturilor de pana la 216 km/h si la cele mai puternice cutremure. In mod obisnuit, zgarie norii trebuie sa fie flexibili in cazul vanturilor, dar trebuie sa ramane rigide pentru prevenirea miscarilor laterale, scrie descopera.ro