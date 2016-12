Faze Tari: A atacat o moschee cu bacon si a fost condamnat la un an de inchisoare; Ultima fita! Se poarta blugii imbracati de altii; Sunt gemene si vor sa se casatoreasca cu acelasi barbat. Cum este posibil;

Ce s-a intamplat cu barbatul inainte de Craciun. Un barbat englez, in varsta de 35 de ani, care fusese condamnat la 1 an de inchisoare pentru un atac islamofob, a fost gasit mort in celula sa, cu doua zile inainte de Craciun. Kevin Crehan, care a fost incarcerat in luna iulie ca urmare a unui atac asupra unei moschei din Bristol, a murit marti, potrivit purtatorului de cuvant al penitenciarului. Barbatul se afla de 6 luni in penitenchiar, fiind condamnat la un an de inchisoare. Crehan a facut parte dintr-o banda cu inclinatii islamofobe, anunta Stirile ProTV Anna si Lucy DeCinque, surorile gemene din Perth, Australia, care au devenit celebre in intreaga lume dupa ce au marturisit ca au cheltuit 250.000 de dolari pe operatii estetice ca sa fie identice si impart absolut totul, chiar si barbatul, patul si mancare, au anuntat intr-un nou filmulet pe youtube ca au decis sa se marite evident, cu acelasi barbat. Cele doua petrec 24 de ore din 24 impreuna si isi impart mancarea, hainele, patul, telefonul si au aceeasi slujba. Anna si Lucy, care s-au nascut la doar un minut distanta, vor sa-si intemeieze acum o familie si s-au decis sa se casatoreasca cu iubitul lor, Ben Byrne, un mecanic, cu care au sarbatorit recent cinci ani de relatie."Suntem cu el de cinci ani, asa ca el este castigatorul. Vrem sa ne maritam cu acelasi barbat si numele lui e Ben. Este acest lucru posibil? Ar putea sa functioneze? Nu stim cu exactitate, insa am auzit ca in Tucson, SUA, putem sa ne casatorim", spun cele doua fete, care le cer fanilor si alte sugestii despre unde s-ar putea casatori legal, preizand ca vor deveni astfel singurele femei din Australia care vor fi casatorite cu acelasi barbat, relateaza Libertatea Aici se gasesc cei mai cautati blugi de pe planeta! Onomichi Denim Project e un butic sic din Onomichi, prefectura Hiroshima, cautat de clienti din intreaga lume. Toti vin sa cumpere blugi purtati de altii. Magazinul Onomichi Denim Project abia face fata cererilor numeroase de blugi uzati, desi costa mult mai mult decat cei noi! Pretul acestora variaza intre 25.000 de yeni (circa 1.000 de lei) si 48.000 de yeni (circa 2.000 de lei). Blugii care acum sunt de ultima fita au fost purtati de altii, zi de zi, cel putin un an. Valoarea lor nu consta insa numai in faptul ca sunt deja purtati, ci in faptul ca sunt purtati de anumite persoane selectate de responsabilii buticului, intr-un anumit fel, apoi spalati si uscati intr-un mod aparte. Onomichi Denim Project nu dezvaluie sub nici o forma secretele modalitatii prin care sunt obtinuti blugii uzati asa de mult cautati. Prin purtarea lor aproape zilnica, timp de cel putin un an, spalarea si uscarea prin metode speciale, pantalonii capata un aspect cu totul deosebit, care place la nebunie, scrie Click Cel mai batran angajat din Romania este un oier de 99 de ani, care dupa o viata intreaga de truda, inca mai are energie sa lucreze. Doar in timpul iernii, cand oile sunt la stana, Stefan Gros este in concediu.Nici cand este in concediu, Stefan Gros nu poate sta departe de serviciu. Asa ca merge la stana unde lucreaza fiul sau. Batranul spune ca asteapta cu nerabdare luna februarie, cand se va intoarce la cele 2000 de oi pe care le pastoreste."Gandesti ca m-am urat de la un timp, nu m-am urat, deloc, deloc, deloc", a spus ciobanul. "Se prezinta foarte bine la anii astia, nu oricare poate sa-si vada un parinte la anii astia in starea in care e el", a adaugat fiul barbatului, Stefanita Gros. Stefan Gros a lucrat de cand se stie ca oier, dar prima carte de munca a avut-o la 90 de ani. Stie reteta unei vieti sanatoase si de aceea nu vrea sa renunte la munca nici la cei 99 de ani pe care ii are, anunta Digi 24 Unui baiat american de 8 ani i s-a interzis sa mai participe la un program dedicat cercetasilor, numit Cub Scouts, din cauza faptului ca este transgen. Timp de o luna, Joe Maldonado se distra alaturi de prietenii lui din tabara de cercetasi din New Jersey, facand experimente stiintifice. Totusi, dupa acel interval de timp, nu i s-a mai permis sa vina din cauza faptului ca este transgen, la nastere avand sex feminin. El s-a nascut fata, iar pana in urma cu doi ani, el se numea Jodi. "M-am suparat foarte rau, iar dupa aceea m-am enervate fiindca nu este normal sa nu ma lase sa mai vin pentru ca m-am nascut fata", a relatat Joe, potrivit Stirile Protv