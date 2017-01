Faze tari: A ales locul perfect pentru a-si cere iubita in casatorie, insa momentul s-a incheiat "tragic". Ce a facut iubita de emotii; De 1.065 de zile se transforma zilnic in papusa; Sute de femei s-au milogit la poarta inchisorii ca "cel mai sexy infractori din SUA" sa fie eliberat

Cerere in casatorie cu ghinion pentru un cuplu de americani. Bucuria traita de viitoarea mireasa a fost de scurta durata. Barbatul a ales scenariul perfect pentru a-si cere iubita in casatorie: pe marginea cascadei Cunningham din Maryland, relateaza Daily Mail. S-a pus in genunchi si a scos inelul. Insa de emotie, tanara l-a scapat in apa. Cei doi s-au chinuit ore intregi sa-l gaseasca fara niciun rezultat. Cererea a fost filmata de o alta persoana care exclama "Dumnezeule!" atunci cand inelul cade si le sare celor doi iubiti ghinionisti in ajutor, noteaza Stirile ProTv. Nu-i pasa ce zice lumea! De circa trei ani, britanica Fifi Evelyn isi duce viata sub infatisarea unei papusi japoneze. Chiar daca transformarea intr-un astfel de personaj ii mananca mult timp, nu o deranjeaza. In varsta de 26 de ani, Fifi Evelyn din Londra petrece doua ore in fata oglinzii in fiecare dimineata ca sa ia infatisarea unei papusi japoneze. De profesie designer de moda, britanica a invatat sa-si faca singura transformarea. Nu este deranjata ca trebuie sa munceasca asa de mult pentru a se transforma in personajul preferat. De 1.065 de zile, are grija sa se machieze cu rabdare si atentie, arata Click Sute de femei s-au milogit la poarta inchisorii ca Jeremy Meeks, numit "cel mai sexy infractor din SUA" sa fie eliberat. Dar el a fost eliberat, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de doi ani si trei luni de inchisoare. Barbatul de 32 de ani, lucreaza ca model full- time si a ajuns sa traiasca in lux, potrivit unor poze postate pe contul lui de Instagram, unde spune cat de bine ii este acasa, informeaza New York Post, potrivit libertatea.ro. Conform sentintei, Jeremy Meeks a fost condamnat la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea unei infractiuni comise, iar asta i-a schimbat total viata in bine americanului care acum a ajuns pe podium si in campanii publicitare, relateaza EVZ. . Oamenii ar putea trai intr-o buna zi in igluuri pe Marte, conform unui nou studiu. "Casele gonflabile din gheata" vor fi construite din gheata de sub suprafata planetei Marte. Suprafata va proteja oamenii de radiatiile spatiale. Viitorii colonisti vor putea utiliza resursele naturale de pe planeta Rosie fara a fi nevoie ca acestea sa fie transportate de pe Pamant. Cercetatorii au dezvaluit ca intr-o zona a planetei Marte exista apa inghetata in cantitati uriase. Radiatiile cosmice intense sunt o problema semnificativa in ceea ce priveste sanatata colonistilor de pe Marte pe termen lung, de aceea casele de gheata ar putea include un scut protector, scrie descopera.ro. . Un cuplu din Australia a ramas surprins atunci cand a ajuns acasa si a gasit un strain, pe jumatate dezbracat, in propriul pat, iar incidentul a fost filmat. Barbatul a intrat prin efractie, a facut baie si apoi s-a culcat. Incidentul care a avut loc in Victoria, a fost filmat de catre proprietarii casei, care l-au luat prin surprindere, conform Mirror. Cei doi se mai aflau cu un prieten atunci cand au ajuns acasa si au inceput sa il filmeze cu telefonul mobil pe infractor, informeaza Stirile ProTv.