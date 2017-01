Faze tari: Cu cat esti platit ca sa pleci intr-o croaziera de unde sa pui poze pe Instagram; Oficial taiwanez, inmormantat cu muzica de club si dansatoare la bara sexy; Au fost surprinsi in cele mai amuzante pozitii in timp ce isi faceau somnul de dupa-amiaza

Departamentul de resurse umane al unei agentii turistice din Marea Britanie cauta candidati pentru un post mai putin obisnuit. Angajatul trebuie sa experimenteze timp de trei saptamani mai multe croaziere si sa povesteasca totul pe Instagram. Daca pe mare parte dintre noi vara lui 2017 ne va prinde la birou, cel mai probabil in fata unui computer, exista totusi un norocos care va fi platiti cu putin peste 3.000 de lire pentru a calatori la bordul unui vas de croaziera al companiei britanice Royal Caribbean. Internship-ul dureaza trei saptamani, iar angajatul va pleca in trei excursii diferite, relateaza Metro, citat de Stirile ProTv. Romania nu este singura tara unde anumite inmormantari sunt insotite de famfara. In Taiwan, traficul rutier a fost inchis pe o strada din cauza "cortegiului" funerar al unui oficial, format din peste 50 de dansatoare la bara care s-au dezlantuit pe ritmul muzicii de club. Tung Hsiang a murit la varsta de 76 de ani si a fost ministru in Guvernul taiwanez. El a ocupat multi ani aceasta functie in stat, dar nu s-a dat niciodata la o parte cand venea vorba de petreceri, dupa cum precizeaza Daily Star. Astfel, fiul sau a dort sa organizeze in memoria lui o ceremonie de inmormantare iesita din comun, in ton cu viata pe care a dus-o, anunta Click. Au fost surprinsi in cele mai amuzante pozitii in timp ce faceau somnului de dupa-amiaza. Cand eram copii uram momentul somnului de dupa-amiaza, dar acum, ca adulti, dorim sa ni-l mai permitem si sa alegem sa ne facem somnul de frumusete pe oriunde. Prin ritmul sau biologic, corpul omenesc, ne transmite invariabil nevoia de a dormi la pranz. Ce se intampla cand cadem prada acestei nevoi? Ei bine, dupa ce veti urmari imaginile surprinse de mai jos veti intelege perfect beneficiile somnului ce au fost surprinse in ipostaze care mai de care mai traznite de cei apropiati, care nu au rezistat tentatiei de a impartasi imaginile surprinse cu prietenii virtual, scrie EVZ. Locuitorii orasului Sankt-Petersburg au avut, astazi, posibilitatea de a vedea pe cer nu unul, ci trei sori deodata - o iluzie optica denumita "curcubeul iernii". Acest efect special se realizeaza ca urmare a refractiei luminii solare de catre cristalele de gheata din atmosfera. Potrivit afirmatiilor martorilor, acest curcubeu al iernii a fost vazut si anul trecut, in luna ianuarie, cand au fost geruri puternice. Directia Generala a Ministerului pentru Situatii de Urgenta din Sankt-Petersburg a anuntat ca, in perioada 5-7 ianuarie, se asteapta o scadere a temperaturii medii zilnice pana la -17... -18 grade Celsius, care, din cauza umiditatii atmosferice, va fi resimtita ca -20... -25 de grade, noteaza descopera.ro. . O mireasa din China a fost filmata cand si-a parasit sotul chiar in ziua nuntii din cauza parintilor mirelui. Filmarea, care a devenit viral pe retelele de socializare, o arata pe femeie cum se razgandeste in privinta deciziei de a se casatori, dupa ce parintii mirelui nu i-au oferit indeajuns de multi de bani, drept dar, relateaza Daily Mail La un moment dat, mireasa striga catre mire si parintii lui: "Nu ma mai casatoresc!", dupa traditionala ceremonie in timpul careia se bea ceai. Se pare ca femeia l-a acuzat pe tatal barbatului ca a pacalit-o sa se casatoreasca cu fiul sau, anunta Stirile ProTv.