Faze Tari: Un constantean a facut baie in mare, la Mamaia, pe cod rosu de viscol; Zici ca e de pe alta planeta! El e bebelusul cu cel mai mare cap din lume; Ea este femeia care s-a culcat cu peste 10.000 de barbati

Imaginile filmate de un prieten. Un constantean a ignorat codul rosu de viscol si a decis sa faca o baie scurta in apa inghetata a marii. Paul Dicu, un cunoscut maratonist a ignorat cele -7 grade de afara, resimtite -23 din cauza vantului, si a dat o fuga in apa, pe plaja din Mamaia. Barbatul s-a aventurat aproximativ 50 de metri in larg, s-a balacit cateva secunde si apoi a revenit la mal. Cascadoria lui a fost filmata de un prieten, care a stat in tot acest timp, la caldura, in masina, relateaza Stirile ProTv Medicii din India au fost socati de cazul unui bebelus nascut cu o afectiune craniana extrem de rara si bizara. Este considerat copilul cu cel mai mare cap din lume, iar daca privim imaginile, nu este greu sa ne imaginam de ce. Aspectul lui nu pare deloc a fi uman. Bebelusul Mrityungay Das, de doar sapte luni are un cap de asemenea dimensiuni din cauza unui fluid acumulat la nivelul craniului. Doctorii au reusit sa ii extraga 3,7 litri din acest lichid, reducand capul de la circumferinta de 96 de centimetri, la "doar" 70 de centimetri dupa ce a fost supus unui tratament timp de o luna si jumatate. In luna noiembrie a anului trecut a fost diagnosticat cu hidrocefalita, iar la acea vreme, capul bebelusului avea 5,5 litri de fluid. Medicii au fost nevoiti sa foloseasca un sistem de drenaj ventricular exterior pentru a reduce cantitatea de lichid, dar au fost multumiti atunci cand au observat ca bebelusul nu a intampinat probleme din cauza tratamentului, scrie Click Asta le intrece pe toate! Anul acesta nu se mai poarta berea rece, la halba, ci... la dus. Compania suedeza producatoare de bere Fredrik "PangPang" Tunedal a lansat in premiera Shower Beer, care costa putin peste 7 euro sticla. Gustul dulceag al licorii, care are o concentratie de alcool de 10%, este amplificat in papilele gustative doar la temperaturi ambientale de peste 44,5 grade Celsius. Recomandata amatorilor de bere blonda, tare de tip "ale", berea de la dus se bea din doar trei inghitituri. Si asta pentru ca sticla are doar 180 ml, anunta Click De ce surpriza a avut parte barbatul. Un american a fost concediat fiindca s-a dus sa fie alaturi de sotie atunci cand a nascut.Lamar Austin din New Hampshire, caruia i s-a nascut un fiu, a primit un mesaj in care i se specifica ca a fost concediat. In timp ce i se nastea copilul, fostul agent de securitate se afla intr-o perioada de proba de 90 de zile la Salerno Protective Services, o firma privata. Totusi, neputand sa ajunga la serviciu in acel weekend, cand sotia sa Lindsay a intrat in travaliu, el a fost concediat, scrie Stirile ProTV Gwyneth Montenegro este o fosta dama de companie care a ales sa renunte la viata pe care o ducea si sa-si dezvaluie toate secretele intr-o carte. In varsta de 36 de ani, Gwyneth povesteste ca peste 10.000 de barbati au trecut prin patul ei, iar banii obtinuti in urma serviciilor prestate i-a dat pe droguri, haine si masini. "Cand am devenit dama de companie, am cunoscut multi oameni influenti si bogati. La 20 de ani am avut prima experienta cu cocaina. Am sfarsit prin a fi depedenta de droguri. Cocaina si sampania frantuzeasca erau viata mea", spune Gwyneth, potrivit Evz