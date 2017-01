Faze tari: Au facut un om de zapada gigant, de 10 tone; O bunica si-a dus nepotul inapoi la maternitate si a cerut alt copil; A crezut ca a dat lovitura dupa ce a primit din greseala un inel cu diamante

Alexander Queck (35 de ani) din Eibenstock a construit impreuna cu cei doi fii ai sai, Robin, de 11 ani, si Jonas, de 5 ani, cel mai mare om de zapada din landul Saxonia, estul Germaniei. Cu ajutorul unui buldozer ei au reusit sa ridice un gigant de nea cu inaltimea de 6,5 metri si greutatea de 10 tone. I-au pus un sal de 8 metri si o palarie inalta de un metru. Copiii l-au numit Olaf, inspirati de filmul de animatie "Frozen" - "Regatul de Gheata". Recordul mondial pentru cel mai mare om de zapada din lume apartine americanilor din Bethel, statul Maine, care au ridicat un gigant de nea cu inaltimea de 37,21 de metri in februarie 2008, noteaza Click. Caz uluitor intr-o clinica din Columbia. O bunica din Columbia si-a dus nepotul nou-nascut inapoi la clinica unde acesta venise pe lume, acuzand personalul ca au schimbat copilul, deoarece nepotul sau nu poate fi atat de urat, informeaza Daily Mirror, citat de agentia MIA. Femeia, a carei identitate nu este precizata in relatare, a venit la clinica din orasul Santa Marta (departamentul Magdalena, nordul tarii), alaturi de nou-nascut si de mama acestuia, informeaza Stirile ProTv. A crezut ca a dat lovitura. Billy Ray Harris, un om al strazii, a crezut ca a dat lovitura dupa ce a primit din greseala un inel cu diamant de la o femeie. O femeie i-a dat unui om al strazii cativa banuti, dar din greseala i-a dat si inelul cu diamant primit de la viitorul sot. Conform antena3.ro, Sarah Darling din Kansas City, SUA, a vrut sa ajute financiar un om fara adapost si, atunci cand i-a oferit cateva monede i-a dat si inelul sau de logodna. Billy Ray Harris a crezut ca a dat lovitura atunci cand a vazut inelul cu diamant. A vrut sa-l vanda, dar l-a pastrat, poate totusi Sarah se va intoarce dupa el. Si exact asa s-a intamplat, relateaza EVZ. . Robert Marchand a reusit sa intre in Cartea Recordurilor in aceasta saptamana dupa ce a mers cu bicicleta pe velodromul din Saint Quentin en Yvelines, din vestul Parisului. Francezul care a vazut lumina zilei in 1911 a pedalat fara oprire 22,5 km, facand 92 de turiri de pista in aplauzele miilor de sustinatori. "Puteam sa mai fortez un pic sa termin cu 10 minute mai devreme, dar am zis ca voi face asta la anul cand voi avea 106 ani", a glumit batranul. Marchand nu e la prima experienta de acest fel. La implinirea varstei de 100 de ani el a stabilit un alt record mondial pedaland peste 26 km, arata Click. Momentul in care un barbat a ajuns acasa si si-a gasit sotia in pat cu amantul a fost filmat, iar clipul a aparut pe internet. Nu se stie exact cine a filmat altercatia. Imaginile au ajuns pe LiveLeak si au fost urmarite de mii de curiosi. In clip se vede cum sotul intra in camera si isi gaseste partenera in bratele altui barbat. Nervos, acesta sare la bataie, napustindu-se peste amantul din patul conjugal. Sotul este atat de furios inca nici macar nu reuseste sa il loveasca pe intrus. Din pacate, filmarea se incheie brusc, fara a se cunoaste finalul altercatiei, anunta Stirile ProTv.