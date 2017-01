Faze tari: 1.500 de dolari pe luna pentru a face inconjurul lumii timp de un an. Cum suna anuntul pentru bona al unui cuplu de americani; Un asteroid gigantic a trecut foarte aproape de Pamant; Tanara asta se pozeaza goala in toate calatoriile sale

Un cuplu din Statele Unite a postat pe internet unul dintre cele mai ispititoare anunturi de angajare, dovada ca in mai putin de o saptamana peste 19.000 de persoane s-au aratat interesate. Cei doi soti vor pleca intr-o calatorie in jurul lumii timp de un an si vor sa o ia cu ei si pe viitoarea bona a celor trei copii mici ai lor. Femeia va avea cazare gratuita si un salariu de 1.500 de dolari pe luna. Cei doi soti si-au propus sa viziteze toata lumea. N-au ajuns insa prea departe cu planificarea cand si-au dat seama ca au o mare problema, informeaza Stirile ProTv. Un asteroid denumit 2017 AG13 a fost detectat sambata (7 ianuarie) de catre cercetatorii de la Universitatea din Arizona. Corpul ceresc a trecut pe langa Pamant la o distanta aproximativa de 192.000 kilometri. Obiectul denumit 2017 AG13 a trecut pe langa Pamant la jumatate din distanta dintre planeta noastra si Luna, cu o viteza de 15 kilometri pe secunda. Acesta a fost observat cu 24 de ore inainte de a atinge punctul cel mai apropiat de Pamant. "Obiectul se misca rapid si foarte aproape de planeta noastra", afirma Eric Feldman, astronom din cadrul Slooh. Cercetatorii de la Slooth sustin ca asteroidul "are o marime asemanatoare cu cel care a lovit Celeabinsk, Rusia, in 2013", ceea ce inseamna ca daca acesta s-ar fi prabusit efectele ar fi fost asemanatoare, scrie descopera.ro. Are 34 de ani si un corp fara cusur. Fotografa Magdalena Wosinska calatoreste in toata lumea si-n fiecare loc in care ajunge se pozeaza nud. Pozele incendiare postate pe Instagram i-au adus peste 120.000 de admiratori. Fotografiile ei artistice reprezinta de fapt, un manifest. Magdalena crede ca "fara haine, nimeni nu poate spune despre tine din ce clasa sociala faci parte, carui grup apartii sau care e statutul tau", a declarat aceasta potrivit The Sun. "Fac autoportrete cam de prin 1999, deci practic pe Instagram nu am facut decat sa continuu o activitatea mai veche", a mai spus fotografa originara din Polonia, citata de Click. Camerele de supraveghere dintr-o cladire din Brazilia i-au surprins in actiune pe doi hoti care stau bine la capitolul imaginatie. Ca sa nu le fie filmat chipul si statura, cei doi si-au pus in cap cearsafuri. Astfel, costumati in fantome, au "bantuit" salile, in cautarea prazii. Camerele i-au filmat apoi cum cara mai multe calculatoare scumpe si imprimate. Dupa ce le-au incarcat in masina, s-au facut nevazuti. Deocamdata, nu se stie daca hotii-fantoma au fost prinsi de politisti. Cert este ca imaginile cu suspectii au fost postate si online si au amuzat intreaga planeta, noteaza Stirile ProTv. . Preda yoga de peste 75 de ani, persevereaza si se simte tot mai tanara. Tao Porchon-Lynch, instructorul cu cea mai mare experienta din lume la yoga, a descoperit secretul catre o viata echilibrata prin sport, gandire sanatoasa si o alimentatie care o mentine tanara. Tao Porchon-Lynch are 98 de ani si preda yoga de mai bine de 75 de ani. A inceput sa practice aceasta traditie spirituala la varsta de opt ani, in timp ce traia in India, scrie dailymail.co.uk. Acum, Lynch, cel mai vechi instructor de yoga din lume, si-a impartasit sfaturile si mantrele pentru o viata reusita, relateaza EVZ.