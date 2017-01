Faze tari: Uriasul asta rade 36 de oua la micul dejun; O testoasa a provocat un incendiu care a afectat doua case din SUA, provocand pagube de peste 150.000 de dolari; Studenti revoltati vor sa elimine din programa toti filosofii albi

Este printre cei mai puternici oameni din lume. Insa atunci cand vine vorba de mancare, Arbab Khizer Hayat, de 25 de ani, are un apetit cat o armata de oameni: devoreaza zilnic 36 de oua la micul dejun si 3 kile de carne. Hayat traieste in orasul pakistanez Mardan si isi castiga existenta din concursuri de forta si lupte libere. "Sunt mai puternic decat un tractor si la cei 1,89 metri inaltime ai mei trebuie sa ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat tot ce imi trebuie pentru a deveni un campion", a declarat Hayat pentru o publicatie locala, relateaza Click. O testoasa tinuta ca animal de companie a provocat un incendiu care a afectat doua locuinte din orasul american San Antonio. Stapanii ii pusesera in cusca o lampa de incalzire, iar broasca a dat peste ea si a rasturnat-o. Nu era nimeni acasa, asa ca problema nu a fost remediata imediat, iar lampa a dus la un incendiu. Flacarile s-au extins rapid si au cuprins locuinta, apoi au ajuns si la cea a vecinilor. Pagubele se ridica la peste 150 de mii de dolari. Partea buna este ca nimeni nu a fost ranit, nici macar testoasa buclucasa, noteaza Stirile ProTv.



Platon, Descartes si Immanuel Kant sunt parintii filosofiei occidentale. Conceptele lor se afla la temelia civilizatiei. Insa studentii de la o prestigioasa universitate din Londra doresc sa fie scosi din programa, din ratiuni de corectitudine politica: Filosofii fac parte din rasa alba, caucaziana. Uniunea studentilor din Departamentul de Studii Orientale si Africane (SOAS) insista asupra faptului ca in studiul filosofiei "majoritatea filozofilor inclusi in cursurile lor" ar trebui sa fie din Africa si Asia. Sindicatul se declara parte din campania de largi proportii de "decolonizare" a universitatii, anunta descopera.ro China a inaugurat cel mai lung pod plutitor din lume peste raul Hongshui. Constructia, cu o lungime de peste 5 kilometri, a fost inscrisa in Cartea Recordurilor, relateaza ziarul spaniol ABC. Potrivit agerpres.ro, China este cunoscuta in toata lumea pentru constructii fascinante, precum poduri de sticla sau pasarele turistice amplasate la inaltimi ametitoare. Tara asiatica revine acum inca o data atentie prin inaugurarea la 1 ianuarie in judetul Luodian, din provincia Guizhou, a acestei platforme plutitoare. Interesant este faptul ca structura este formata din blocuri de plastic ancorate, iar de-a lungul sau exista peste 20.000 de obiecte plutitoare, potrivit EVZ. . Calatoria cu metroul din Londra a unui barbat aflat in stare avansata de ebrietate i-a adus multe julituri si un val de popularitate nedorita pe retelele de socializare. In lupta sa cu scarile rulante, acestea din urma au castigat. Sa faci exercitii de echilibristica si sa te dai in spectacol atunci cand ai luat prea multe beri la bord nu este niciodata o idee buna. A aflat-o pe pielea sa un barbat din Londra care se intorcea acasa cu metroul dupa o noapte petrecuta in oras, relateaza Daily Mail, citat de Stirile ProTv.