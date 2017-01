Faze Tari: Ziua cerseste, iar noaptea sta la hotel de trei stele; Cum va arata limuzina prezidentiala a lui Trump! E ca un buncar pe roti; Liceul unde elevii care nu au luat nota de trecere pot "imprumuta" puncte. Cum functioneaza "banca de note"

O femeie care era angajata unei agentii guvernamentale, Departamentul de Corectii din New York, a fost arestata, fiind acuzata de prostitutie dupa ce i-a propus unui politist sub acoperire sa intretina relatii sexuale pe bani.Geliesha Smith, in varsta de 26 de ani, a fost arestata intr-un motel din Brooklyn dupa ce se presupune ca i-a propus unui politist sub acoperira sa intretina relatii sexuale pentru suma de 120 de dolari, anunta Stirile ProTV Ultimul lucru pe care l-ai vrea in timpul zborului este sa te simti neconfortabil sau nesigur atunci cand ai vrea sa tragi un pui de somn daca ai o calatorie mai lunga. Reprezentantii unei companii aeriene s-au gandit ca ar fi mai bine daca ar rezerva niste locuri speciale doar pentru femei in cabina. Este vorba de compania Air India, care s-a confruntat anul trecut cu un caz inedit, chiar inainte de Craciun, cand o femeie a fost agresata sexual de catre un barbat care se afla langa ea. Femeia a fost agresata de un barbat american in timp ce zburau de la Mumbai, la Newark. Potrivit informatiilor oferite de Reuters, femeia a adormit in timpul calatoriei, iar cand s-a trezit, a observat ca patura de pe ea era data la o parte. Dupa ce a pus-o la loc si a incercat sa adoarma din nou, a observat ca barbatul care statea langa ea si-a strecurat mana sub tricoul ei, scrie Click O botosaneanca are handicapuri inchipuite si face bani frumosi apeland la mila publicului, pe timp de ziua, pentru ca atunci cand vine noaptea sa mearga in camera de hotel de trei stele in care este cazata. O femeie, in varsta de 57 de ani, din localitatea botosaneana Roma, face bani frumosi apeland la mila publicului cat e ziua de lunga. Femeia, cu handicapuri inchipuite, a mers la cersit in mai multe judetele ale Moldovei. De exemplu, politistii locali din Suceava o au in evidenta de mai mult timp, asupra Silviei Ciubotariu ei gasind trei telefoane mobile si o importanta suma de bani, anunta Libertatea Conducerea unui liceu din China a inventat o metoda inovativa de a-i evalua pe elevi. Liceul numarul 1 din orasul chinez Nanjing a introdus o metoda originala de notare a elevilor. Acestia au acces la o "banca de note" de la care pot imprumuta puncte atunci cand au luat prea putin la un exament. Punctele trebuie insa "rambursate" fie prin note mai mari sau prin activitati suplimentare - prezentari publice sau experimente la laboratorul liceului. Sistemul de invatamant din China e bazat pe examene extrem de dificile, de promovarea carora depinde practic tot viitorul elevilor. Directorul liceului din Nanjing spune ca vrea, prin aceasta metoda de evaluare, sa ii stimuleze pe acestia in loc sa ii sperie si sa le distruga entuziasmul, scrie Stirile ProTV Toti presedintii americani au beneficiat de-a lungul timpului de o securitate sporita datorita limuzinelor blindate care ii transporta la intalnirile oficiale. Avand in vedere valurile de nemultumiri pe care Trump le-a starnit anul trecut, l-au determinat sa-si ia masuri de siguranta sporita. Daca limuzina prezidentiala a lui Barack Obama era impresionanta, veti fi de-a dreptul uimiti cand veti vedea cum va arata noua limuzina a lui Donald Trump, intrucat aceasta va primi unele imbunatatiri. O noua versiune a "Bestiei", cum este denumita limuzina prezidentiala americana, este pregatita sa-i ofere celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, un maximum de confort si siguranta, relateaza Click