Faze tari: Paguba produsa unui magazin din Toronto de o veverita. In ultimele saptamani, a furat 48 de batoane de ciocolata; Extraterestrii ne vestesc Apocalipsa; Chimistii au realizat cel mai mic nod din lume. Este de 200.000 de ori mai subtire decat firul de par

Sprintena si isteata, o veverita a furat mai multe batoane de ciocolata dintr-o pravalie din Toronto. La un moment dat, patronul magazinului a fost pe faza si a filmat-o pe rozatoare in flagrant. Omul a incercat s-o surprinda si in timp ce isi savura prada, dar veverita hoata a disparut sub o masina cu mare iuteala. Ea pare sa aiba o foame de lup. Pagubitul a socotit ca vietatea i-a furat 48 de batoane de ciocolata in decurs de cateva saptamani, noteaza Stirile ProTv Coincidenta sau nu? La scurt timp dupa ce profetia lui Matteo Tafuri (1492-1582) care a scris in urma cu 500 de ani ca "doua zile consecutive de ninsoare in orasul italian Salento vor anunta Apocalipsa", a mai avut loc un eveniment neasteptat. Profesorul de muzica de la Academia de Muzica din Salento, Lucio Margiotta a filmat in jurul orei locale 19.30 un obiect ciudat pe cer. Obiectul isi schimba forma si culoarea facandu-i pe multi sa se intrebe daca extista vreo legatura intre "limbile de foc venite din cer" despre care vorbea Matteo Tafuri si vizitatorii cosmici, scrie Click Pentru a stabili un nou record mondial stiintific, o echipa de chimisti au creat un triplu helix microscopic, sau in termeni mai simpli cel mai strans nod din lume. Cercetatori din Manchester, Marea Britanie, au construit un nod din legaturi de atomi care se onduleaza intr-o bucla tripla care se incruciseaza de opt ori. Realizat din 192 de atomi prinsi in lant, nodul are doua milionime dintr-un milimetru latime, de 200.000 de ori mai subtire decat firul de par uman, noteaza The Guardian. ,,Stim ca nodurile erau utilizate mai mult in timpul epocii de piatra, fiind utilizate la ustensile sau la haine, dar probabil vom gasi o modalitate exceleta de utilizare a lanturilor de molecule,'' spune David Leigh, citat de site-ul descopera.ro In ultima saptamana, Italia a fost invadata de frig si zapada, chiar si in partea de sud a tarii au avut loc caderi masive de zapada. Acest inceput de 2017 va fi, insa, cel mai bine tinut minte pentru un eveniment care nu are precedent in istorie! Laguna si canalele din Venetia sunt complet inghetate, apa a devenit gheata si este de asteptat ca acest fenomen sa dureze cateva zile. Venetia este obisnuita cu ninsori abundente in timpul iernii, dar vremea rece, impreuna cu o umiditate speciala, au creat o inghetare totala a canalelor, scrie Il Giornale italiano. Turisti, si chiar si localnici, sunt extrem de surprinsi de un fenoment atat de fascinant. Poate ca ei vor trebui sa renunte la plimbarea cu gondola, dar spectacolul pe care il vad este fara precedent, arata EVZ. A nins din belsug in muntii Urali, iar in peisajul de poveste amatorii de senzatii tari au inventat un sport de iarna extrem. Rusii se dau pe zapada cu placa trasa de cai. Au incercat cu masini de teren, motociclete sau snow mobile, dar nu razbeau pe pantele unde voiau ei sa ajunga prin padure, ori peste lacurile inghetate. Tinerii s-au intalnit insa cu un crescator de cai, cu experienta, care le-a sustinut ideea nebuneasca. Astfel, un armasar pe nume Vulkan a fost primul inhamat la placa, iar sportul a fost botezat "horse-board", relateaza Stirile ProTv