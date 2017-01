Faze tari: Tabloul uluitor cu care o artista din Oradea a ajuns in presa straina. Cu ce a pictat imaginea unui copil nenascut; L-au dat afara de la club ca inoata prea repede; Primul muzeu subacvatic din Europa

O oradeanca a ajuns in presa internationala dupa ce a realizat un tablou socant. Timi Pall a pictat, pe bucati de panza, imaginea unui copil nenascut, folosindu-si propriul sange menstrual. Povestea a fost facuta publica pe pagina ei de pe Facebook si preluata de site-uri precum Daily Mail, Metro si chiar Bored Panda. Timi Pall a distribuit imaginile cu lucrarea sa pe Facebook, sustinand, intr-un mesaj postat in limba engleza, ca a fost inspirata sa "picteze" cu sangele ei dupa ce a realizat "valoarea menstruatiei". "Am realizat frumusetea durerii, valoarea menstruatiei, fertilizandu-mi intreaga fiinta. Eliminarea periodica a propriului meu ovul cu ciclul meu menstrual m-au inspirat sa dau nastere unui ceva ce are un final biologic si sa creez inceputul sfarsitului", a scris artista, citata de Stirile ProTv Asta chiar ca le intrece pe toate! Britanicul David Wilkie, de 62 de ani, a fost dat afara de la spa pentru ca inota prea repede. Un fost campion olimpic din Marea Britanie, acum la varsta pensionarii, a fost luat la ochi de un salvamar care i-a retras carnetul de membru la centrul de spa din Braknell. David Wilkie, acum in varsta de 62 de ani, a castigat aurul olimpic la inot in 1976, la Olimpiada de la Montreal. Desi barbatul platise cotizatia lunara de 190 de lire sterline, salvamarul l-a considerat "torpila in piscina de 200 de metri" si i-a spus ca e un pericol pentru ceilalti membri. Wilkie a depus plangere impotriva conducerii clubului Royal Berkshire Virgin Active din Bracknell, Marea Britanie, si asteapta explicatii, scrie Click Insulele Canare au de acum o noua atractie turistica, dincolo de clima si peisajele magnifice. 300 de statui cu siluete umane au fost plasate in apele oceanului, in cadrul Muzeului Atlantic. Este primul muzeu submarin al Europei, iar operele de arta expuse sunt creatia aceluiasi artist care a mai infiintat doua muzee subacvatice, in Caraibe si Mexic. Expozitia nu are doar un rol estetic ci si unul practic, statuile vor ajuta fauna marina. Ele vor constitui baza unui recif artificial. Le admiram si noi in momentele urmatoare, relateaza Digi24 . Cimpanzeii au putut fi observati in timp ce utilizeaza ramuri pentru a cauta apa in scorburile arborilor. Cimpanzeii aflati pe lista animalelor pe cale de disparitie din Parcul National Comoe, in Coasta de Fildes, au fost observati de cercetatorii care ii ingrijesc in timp ce utilizau bete pentru colectarea apei din scorburile copacilor, noteaza Daily Mail. Acestia au utilizat camere video pentru a filma familiile de cimpanzei, care rodeau mai intai betele pentru ca varful lor sa absoarba mai multa apa. Expertii sustin ca este pentru prima data cand au vazut acest comportament la mai multi membri ai familiei de cimpanzei, noteaza descopera.ro Marie Buchan, mama a opt copii, s-a plans in presa din Marea Britanie ca nu isi poate gasi o slujba din cauza ca este mult prea frumoasa si primeste mereu propuneri indecente. In ultimii ani, tanara a trait din ajutorul social de 2.500 de lire sterline pe luna, insa cum suma a fost redusa de Guvern, a fost nevoita sa isi caute un loc de munca. De profesie mecanic, Marie a aplicat la mai multe service-uri, insa fara succes. "Nu vor de fapt sa ma angajeze acolo, au alte intentii cu mine. Cred ca sunt doar niste perversi. Avem femei in politie, in armata, dar barbatii ne vad numai ca pe simboluri sexuale", s-a plans tanara, anunta Stirile ProTv.