Faze tari: S-a aflat ce s-a intamplat pe Pamant imediat dupa impactul cu asteroidul care a dus la extinctia dinozaurilor; Cum si-au ales numele unele dintre cele mai celebre companii din lume; Dupa 30 de ani de stat intr-o punga, ramasitele lui Joseh Mengele, ''ingerul mortii'', au inceput sa fie examinate. Ce au descoperit cercetatorii

O invatatoare din Bucuresti a postat pe Facebook un mesaj prin care ii roaga pe parinti si pe inspectori sa vorbeasca deschis despre paduchi, o problema reala cu care se confrunta scolile din Romania. Claudia Chiru, invatatoare: "Ieri s-au descoperit in clasa mea doua cazuri si atunci am vazut reactia bunicilor si a parintilor si de aceea m-am gandit ca ar trebui sa reactionam intr-un alt mod si am ales sa scriu aceasta postare. E responsabilitatea mea sa le spun oamenilor din comunitate si sa le dau un exemplu.", potrivit stirileprotv.ro Unele nume au semnificatie personala, in timp ce altele pot avea simbolistica mitologica. Exista si termeni de argou imprumutati in numele unei companii, dar si acronime inventive.- Feji Bezos, cel ce a pus bazele companiei, a tinut in mod special ca numele sa inceapa cu litera "A". Astfel, acesta a preluat numele celui mai mare fluviu din lume, pentru cea mai mare afacere de-a sa.- Initial, numele companiei celebre pentru productia de echipamente foto era "Kwanon", numele unui zeu buddhist. In 1935, compania a devenit Canon, pentru a se adresa unui public mai larg.- Acesta este un acronim format din patru initiale, doua ale numelui fondatorului, Ingvar Kamprad combinate cu initiala fermei unde a lucrat acesta, Elmtaryd, si initiala orasului in care acesta a crescut, Agunnaryd., scrie playtech.ro Conform cercetatorilor, climatul a avut nevoie de 30 de ani pentru a-si reveni in urma impactului cu asteroidul care a dus la extinctia dinozaurilor acum 65 de milioane de ani. Timpul apocaliptic despre care se crede ca a dus la disparitia dinozaurilor a fost reconstruit de experti cu un detaliu fara precedent. La tropice, temperatura medie anuala a scazut de la 27 de grade Celsius la 5 grade, iar la nivel global, a scazut in medie cu 26 de grade Celsius, asadar, timp de trei ani s-a observat ca temperatura medie globala era sub 0 grade Clesius. Savantii au descoperit ca in atmosfera planetei se gaseau picaturi mici de acid sulfuric imediat dupa impactul cu asteroidul de acum 65 de milioane de ani, scrie descopera.ro Allie Dowdle, o tanara studenta de 18 ani din America, a invatat intr-un mod destul de abrupt ce inseamna sa te intreti singur, cat timp inca iti continui studiile. Parintii ei au refuzat sa ii mai plateasca facultatea cand au aflat cu cine este cuplata. Tanara este impreuna cu Michael Swift Jr. de aproape un an. Baiatul este la aceeasi facultate cu ea, joaca fotbal, dar are o problema majora in viziunea socrilor, nu este alb ca si ei, potrivit stirileprotv.ro Dr. Daniel Romero Munoz, care a condus echipa ce a identificat ramasitele lui Mengele in 1985, a considerat ca fiind o oportunitate pentru utilizarea acestora. Acum cateva luni, directorul departamentului de medicina legala de la Universitatea din Sao Paulo a obtinut permisiunea sa le utilizeze in cadrul cursului sau, noteaza The Guardian. "De exemplu, prin examinarea ramasitelor lui Mengele am observat ca avea pelvisul fracturat. Conform urmelor descoperite pe bratul sau, fractura bazinului s-ar fi produs in urma unui accident cu motocicleta la Auschwitz'', a declarat Ramirez, potrivit descopera.ro