Faze tari: Berlusconi povesteste cum s-a rugat ca AC Milan sa castige finala CE cu Steaua in 89: "I-am spus lui Dumnezeu ca noi suntem o civilizatie religioasa si democratica. Romanii au adus comunismul, oprimare si saracie"; Cat a cerut un bacauan pe un "tablou unicat" - "Ti amo" scris de mana de un milion de ori

Silvio Berlusconi, patronul echipei AC Milan, a povestit cum s-a rugat inaintea finalei Cupei Campionilor Europeni, pe care italienii au castigat-o in fata Stelei, scor 4-0. Steaua a jucat, in 1989, finala Cupei Campionilor Europeni, impotriva italienilor de la AC Milan. Trupa lui Van Basten, Gullit si Rijkaard i-a zdrobit pe "militari", scor 4-0, iar patronul Silvio Berlusconi a povestit cum s-a rugat inaintea jocului, pentru marea victorie. Inainte de inceperea meciului, m-am oprit zece minute ca sa meditez, in capela din incinta Camp Nou, scrie EVZ Din serialul "ce mai scot romanii la vanzare pe internet" un episod trasnit vine din judetul Bacau. Un bacauan a scos la vanzare pe internet "un tablou unicat" - "Ti amo" scris de mana de 1 milion de ori. Cere 125.000 de dolari pe creatia sa. Vanzatorul precizeaza ca "7 ani a durat sa creez o opera de arta unica in lume, scrisa la mana de 1 milion de ori pe foi A4, ce cuprind 135 mp." Anuntul postat in decembrie a strans zeci de mii de vizualizari pe un site de anunturi, noteaza Stirile ProTv Fizicienii au creat un model care i-a ajutat sa prezica cu exactitate momentul in care un sistem cuantic se va dezintegra. Fizicienii de la Universitatea din Sydney, Australia, au putut prezice momentul in care un sistem cuantic este distrus. Acest studiu ajuta la dezvoltarea ingineriei cuantice, care, desi arata un potential bun, este inutila din cauza imprevizibilitatii acestor sisteme. Pana acum, nu se cunostea momentul in care un sistem cuantic va esua, cercetatorii crezand ca acest fenomen are loc aleatoriu, informeaza descopera.ro Chinezul Zhang Quan, de 35 de ani, si-a scos la vanzare copilul de 5 luni cu 11.000 de dolari (circa 46. 305 de lei) ca sa cumpere o masina pentru nevesta lui, dupa cum i-a promis. El voia sa divorteze si sotia i-a zis ca nu-i da divortul, daca nu-i ofera un automobil. Asa ca barbatului i-a venit ideea sa-l puna in vanzare pe copilasul lor. A luat legatura pe Internet cu un potential cumparator si a iesit pe strada sa faca tranzactia la locul stabilit. Numai ca, inainte ca respectivul client sa apara, politistii l-au luat la ochi, arata Click Dan si Adela Fofiu Sanpetreanu locuiesc in Cluj-Napoca si au decis sa nu mai cumpere mancare din supermarket. In sezonul rece se bazeaza pe conserve de legume pe care le prepara singuri, iar in rest se bucura de legume pe care le cumpara direct de la fermele de familie din zona, relateaza agrointel.ro. Chinezii sunt maestrii caratului inedit. Ce transporta ei pe doua roti, depaseste imaginatia, iar cand apar oamenii, legile fizicii sunt resetate. Traficul din China poate fi comparat doar cu imaginile din India. Asiaticii dau dovada de o doza foarte mare de creativitate cand trebuie sa se descurce. Marfurile sunt suprapuse si formeaza adevarate piramide pe biciclete, scutere sau motociclete. Si asta nu este tot. Animale si oameni sunt inghesuiti in momentul transportului si ofera unele dintre cele mai inedite imagini de pe planeta, scrie EVZ . Surpriza neplacuta pentru un farsor care a incercat sa-si pacaleasca iubita cu o gluma proasta. Chris Monroe, cunoscut pentru farsele sale pe care le publica pe Youtube, a incercat sa-si pacaleasca iubita intr-un mod crud. A aranjat sa fie prins acasa, in pat, cu cea mai buna prietena a iubitei sale, pe jumatate goala. Doar ca femeia a venit acasa insotita de un alt barbat spre furia lui Chris care a inceput sa devasteze apartamentul, crezand ca este inselat, anunta Stirile ProTv.