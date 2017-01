Faze tari: Turist, surprins intrand gol-pusca intr-un restaurant McDonald's; Unui polonez i-a fost atat de drag Fiatul din perioada comunista, incat l-a tinut in sufragerie; Kitesurfing cu rechinii

Niciodata sa nu te bucuri daca scapi teafar dupa o petrecere dezlantuita. Adevarata provocare poate veni abia dupa distractie. A patit acest lucru pe propria piele un turist...pe pielea goala. El a fost surprins intrand complet dezbracat intr-un restaurant McDonald's, vrand sa serveasca pranzul, in vazul celorlalti turisti, precizeaza Daily Star. Intamplarea s-a petrecut intr-o zona turistica din Thailanda, iar din spusele martorilor, barbatul a petrecut toata noaptea, iar cand s-a trezit, a observat ca nu mai avea haine, anunta Click. Un polonez isi calca pe inima si e gata sa se desparta de nepretuta lui masina: un Polski, Fiatul 126, fabricat in 1986 in Polonia. Vehiculul i-a fost atat de drag incat l-a tinut ca pe un bibelou, chiar in sufragerie. Nu chiar pe televizor, ci langa. Dupa cei 30 de ani in care a fost in posesia acestui sofer sentimental, kilometrajul masinii arata numai 138. Ca sa-l duca la casa de licitatii, omul a chemat un utilaj cu platforma, cu ajutorul caruia a scos Fiatul pe fereastra, informeaza Stirile ProTv. Emotii teribile pentru o femeie din Franta, care a facut kitesurfing deasupra unui rechin din specia Marele Alb. Considerat cel mai mare carnivor de pe planeta, rechinul i-a dat tarcoale cateva minute, pana cand femeia a reusit sa ajunga la mal, relateaza Digi24. . Unei femei din India i s-au extras 150 de viermi cilindrici, dintre care unii aveau chiar si 25 de centimetri. Viermii parazitari sunt o problema in mediile insalubre, dar chiar si asa, acest caz este socant prin numarul incredibil de 150 de asemenea indivizi. Neha Behum, o femeie de 22 de ani din Uttar Pradesh, India, a suferit luni de zile de dureri de stomac, varsaturi si constipatie. In ciuda faptului ca a mers la medicul local, acesta nu a reusit sa dea un diagnostic, prescriindu-i medicamente pentru alinarea durerii, arata descopera.ro. . Un barbat din China i-a implorat pe oameni sa il bata cu o stinghie, contra unei sume de bani, pentru o cauza nobila. Fan Fugui, din Beijing, strange bani pentru fiul sau care e pe cale sa orbeasca. El a fost vazut pe strazi, stand in genunchi, iar pentru o lovitura cerea 10 yuani, adica putin peste 1 euro, conform Daily Mail, citat de Stirile ProTv.