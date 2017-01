Utile: Care este colesterolul normal in functie de varsta; Cinci sfaturi de la specialiasti pentru ingrijirea pielii in sezonul rece; Cum te pregatesti inainte sa-ti faci analizele

. Multe batai de cap ne mai da colesterolul! Avand in vedere ca principala cauza de deces in lume este reprezentata de bolile cardiovasculare , este vital, la propriu, sa invatam sa ne ferim de ele pe cat posibil. Colesterolul este si prietenul, dar si dusmanul nostru. Avem nevoie de colesterolul bun (HDL) pentru a avea vase de sange sanatoase, insa de cel rau (LDL) ne-am putea lipsi bine-mersi. Problema este ca el nu prea se indura sa nu ne creeze probleme, iar o mare parte dintre romani au probleme cu inima si circulatia din cauza lui, scrie Diva Hair Ingrijirea pielii este un ritual sacru pentru majoritatea femeilor. Indiferent de anotimp, varsta sau mediu, pielea are nevoie de permanenta hidratare si ingrijire. Iarna insa, atunci cand temperaturile scad sub 0 grade Celsius, pielea are cel mai mult de suferit, deoarece crapa, se inroseste si se usuca. Astfel, tenul are nevoie de o ingrijire speciala iarna, pentru ca tu sa radiezi in fiecare zi. Specialistul in make-up Andreea Has iti impartaseste cateva dintre cele mai neobisnuite sfaturi, numai bune de urmat in sezonul rece, pentru ca tenul tau sa nu sufere deloc. Momentele lungi petrecute in dus inseamna uscarea pielii, atat a tenului, cat si a intregului corp. Astfel, in sezonul rece sunt recomandate dusurile scurte, cu apa calduta, pentru ca pielea sa poata sa-si pastreze uleiurile naturale care o protejeaza. Evita,asadar, apa fierbinte si alege sa-ti protejezi pielea, anunta Doctorul Zilei Nu toate organele sunt la fel si fiecare imbatraneste in ritmul sau. Citeste mai departe si afla care este organul care imbatraneste cel mai repede. Cel mai mare organ este si cel care imbatraneste mai repede. Da, ati ghicit, este pielea! Zona care imbatraneste cel mai repede este pielea de pe piept conform unui studiu publicat in jurnalul Genome Biology. Aceasta zona este una extrem de sensibila si de aceea ea este zona pe care apar primele semne ale imbatranirii. Daca ai inceput sa observi deja primele semne ale imbatranirii pielii poti opri acest proces. Pielea lasata sau lipsita de tonus poate sa-si imbunatateasca aspectul. Slabitul si ingrasarea, o sarcina sau un sutien care nu ofera suportul necesar pot duce la intinderea pielii si la modificare elasticitatii tesutului. Hidratarea poate preveni si poate ajuta pielea in procesul de imbatranire, relateaza Unica.ro Fie ca trebuie sa-ti faci un control de rutina sau sa-ti faci analizele uzuale, iata ce ar trebuie sa faci si ce nu, pentru ca rezultatele sa fie concludente. Nu consuma cafea inainte sa-ti testezi tensiune arteriala. Evita sa bei cafea inainte ca medicul sa-ti ia tensiunea arteriala, deoarece rezultatele ar putea fi afectate. Acelasi lucru este valabil si pentru produsele din tutun si pentru medicamentele decongestionante. Daca analizele de sange pe care urmeaza sa ti le faci includ o masurare a colesterolului sau a altor grasimi, cel mai bine este sa eviti caloriile cu 8-10 ore inainte de test. Zaharul din sange si anumite grasimi din sange, numite trigliceridele, pot creste foarte mult daca mananci o masa bogata in grasimi.Este recomandat sa fii hidratata cand ti se ia pulsul si tensiunea arteriala. Daca urmeaza sa faci teste de sange sau de urina, faptul ca esti putin deshidratata poate provoca anomalii artificiale in testare, ducand la rezultate neconcludente, anunta Clickpentrufemei.ro Demachierea este o etapa foarte importanta in ingrijirea tenului, fie ca vorbim despre femei sau despre barbati, fie ca folosim make-up sau nu. Pe parcursul zilei, tenul acumuleaza impuritati din mediul inconjurator, iar pe parcursul noptii se incarca cu celule moarte si sebum, care pot bloca porii. Deci sa vorbim despre ritualul demachierii! Demachierea este simpla in esenta, dar tot mai ramane loc pentru cateva greseli. Si multi dintre noi le facem. Nu incepi corect ritualul demachierii. In primul rand, trebuie sa fii constient de importanta curatarii pielii. Pentru a-ti da seama cate impuritati exista in mediul inconjurator, este suficient sa folosesti o discheta si sa observi cat de murdara este, dupa ce ai sters tenul cu ea (chiar si fara sa fi avut machiaj). Te speli pe fata cu sapunTotal gresit! Deoarece sapunul are un PH crescut. Ce inseamna asta? Inseamna ca sapunul favorizeaza uscarea si deshidratarea tenului. De aceea multe persoane se plang ca tenul ¬strange¬ dupa demachiere. Azi, mai mult decat oricand, exista demachiante speciale pentru fiecare tip de ten, sub forma de gel sau spuma, relateaza Libertatea