​Faze Tari: A vrut sa-i faca o farsa iubitei, facand-o sa creada ca o insala, dar a prins-o cu alt barbat; Primul caz de trecere de la reproducerea sexuata la cea asexuata la rechin; O femeie a renuntat la serviciu pentru ca sustine ca este "alergica" la Wi-Fi

Charlotte Harrison, o femeie de 47 de ani din Marea Britanie, a cumparat de pe eBay un ou, pe care a platit 25 de lire. Intreaga familie s-a bucurat nespus ca dupa 47 de zile de ingrijire, un pui de emu a vazut lumina zilei. Charlotte, mama a trei copii, mai crescuse in trecut gaini, dar niciodata un emu. Dupa ce s-a documentat temeinic pe internet a inceput procesul de clocire si chiar a cumparat un dispozitiv special de la o ferma din apropierea casei sale. Pe perioada celor 47 de zile de asteptare, femeia a cantarit oul, a reglat constant temperatura si umiditatea si l-a intors in incubator. Ba chiar s-a uitat la mai multe clipuri pe YouTube pentru a invata cum sa imite sunetele scoase de un emu, anunta Stirile ProTV Chris Monroe, cunoscut pe Youtube pentru farsele pe care le face. A vrut de aceasta data sa-si faca iubita geloasa, astfel ca a pus la cale o farsa prin care sa o faca sa creada ca o insala. Nu va inchipuiti reactia lui cand a vazut-o chiar pe ea cu un alt barbat. Chris a invitat-o pe prietna cea mai buna a iubitei sale acasa la el, chiar i-a recomandat sa se dezbrace si sa ramana in lenjerie intima. stia ca iubita lui urma sa ajunga acasa, asa ca a vrut sa surprinda reactia ei. Ceea ce nu a stiut farsorul, a fost ca iubita lui chiar are o prietena foarte buna, asa ca i-a spus despre farsa. Drept urmare, a pus si ea la cale o farsa si a decis sa se intoarca acasa cu iubitul prietenei sale pe care farsorul nu-l stia, relateaza Click Cartita care le-a tradat planul a fost decorata de Vladimir Putin. A fost unul din cele mai indraznete proiecte ale Vestului in timpul Razboiului Rece: un urias tunel subteran sapat pe sub Berlinul impartit in doua, care sa fie folosit la spionarea ocupantilor sovietici. Proiectul tunelului, oricat de nebunesc parea in anii 1950, era esential pentru americani si britanici, deoarece sovieticii trecusera de la comunicatiile radio la cele prin telefoane celulare, ceea ce necesita un contact fizic pentru ascultare. Asa a inceput giganticul proiect de doi ani al tunelului, rod al colaborarii dintre CIA si MI6, si care in final a fost dejucat de tradarea unui agent dublu, potrivit arhivelor CIA. Purtand numele american de cod "Operation Gold" si numele de cod britanic "Operation Stopwatch", misiunea a demarat in 1951 prin contactarea unui inginer CIA, cu nume de cod "G", scrie Evz O femela de rechin-zebra (Stegostoma fasciatum) din Australia reprezinta primul caz de trecere la reproducere asexuata la rechini. In aprilie anul trecut, femela rechin Leonie a nascut trei pui numiti Cleo, CC si Gemini intr-un acvariu din Queensland, Australia. Nimic remarcabil pana acum, doar ca rechinul-zebra nu a mai avut niciun partener din anul 2012. Christine Dudgeon de la Universitatea Queensland a analizat ADN-ul puilor si a observat ca provine doar de la Leonie. Exista aceasta modalitate prin care unele specii se pot reproduce, inclusiv rechinii, numita si partenogeneza. Acest proces da posibilitatea embrionilor sa se dezvolte fara sa fie fertilizati ca in cazul reproducerii sexuate. Cazul lui Leonie este neobisnuit pentru ca este prima data cand s-a observat trecerea de la reproductie sexuata la asexuata, pana acum toti rechinii asexuati nu au avut o perioada sexuata, anunta Descopera.ro O femeie din West Sussex, Anglia, a renuntat la serviciu pentru ca sustine ca este "alergica la Wi-Fi". Rachel Hinks, in varsta de 43 de ani, spune ca sufera de hipersensibilitate electromagnetica, iar asta i-a ruinat viata. Cei care sufera de aceasta forma, care inca nu a fost atestata medical, sustin ca sunt afectati de semnalele Wi-Fi care provin de la internet si telefoane, relateaza StirileProTv