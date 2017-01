Faze tari: Ti s-a stricat masina? Te trage pustiul cu omoplatii de fier; Rezultatul stiintific la care nu se astepta nimeni; Acum 10.000 de ani, Desertul Sahara era una dintre cele mai umede zone de pe Pamant

Indianul Abhishek Choubey, de 18 de ani, a reusit sa intre in Cartea Recordurilor dupa ce a tras cu omoplatii o masina de 1.070 kilograme. Cunoscut sub numele de "Lamele de otel", Abhishek a tras masina Hyundai Accent GVS 2004 pe distanta de 27,5 metri, cu 5 metri mai mult decat recordul precedent. Performanta a avut loc in doar 48 de secunde. Baiatul a declarat ca pe langa strivitul biscuitilor cu omoplatii, el obisnuieste sa isi ajute vecinii sa mute masinile prin curte atunci cand au pana. "M-am antrenat pe masini de mici dimensiuni si am reusit sa ajung la performanta de a trage bolizi de peste o tona", a povestit Choubey, citat de Click. Pare incredibil, dar conform unui studiu facut de oamenii de stiinta germani, posesorii de masini Porsche sufera la capitolul relatii interumane. Posesorii marcii de lux sunt considerati de catre persoanele din jur ca fiind lipsite de loialitate fata de prieteni. La polul opus, cei mai apreciati prieteni sunt cei care au in posesie un automobil Ford Fiesta. Studiul realizat la Universitatea din Wurzburg - Frankurt si care a fost publicat in revista Evolutionary Psychology au concluzionat: "Barbatii percep posesorul de Porsche ca fiind mai atractiv, inteligent, ambitions si avind un statut mai inalt. De aici si lipsa legaturilor sufletesti", potrivit EVZ. Desertul Sahara, cea mai arida zona de pe glob la momentul actual, era acum 10.000 de ani printre cele mai umede. Au fost nevoie de cateva mii de ani ca Sahara sa se transforme dintr-o zona umeda, plina cu paduri, lacuri si rauri, in cel mai arid desert de pe glob. Perioada de acum 11.000 - 5.000 de ani este marcata de o cantitate mai mare de precipitatii decat s-a crezut initial. Studiul prin care s-a descoperit acest lucru a fost realizat de geologul Jessica Tierney de la Universitatea Arizona din Tucson impreuna cu echipa sa. Proiectul mai dezvaluie ca aceste conditii erau musonice, ceea ce inseamna o cantitate de precipitatii care varia anual de la 250 la 1.670 milimetri. Ca o comparatie, media anuala de precipitatii pe intreg teritoriul Romaniei este undeva la 600 mm anual, noteaza descopera.ro. . O studenta supraponderala a suferit foarte mult atunci cand fostul iubit i-a spus ca e grasa si si-a propus sa slabeasca 5 kilograme cat mai curand posibil. Hayley Westoby, 25 de ani, din Sydney, Australia, insa, a slabit 65 de kilograme si si-a permis ea "aroganta" de a-l parasi pe baiat si de a incepe o viata noua, relateaza Daily Mirror. In primul an de facultate, tanara s-a ingrasat foarte mult din cauza anturajului, spune ea. Iesea in fiecare seara cu colegii studenti in oras si se obisnuise sa bea si sa manace foarte mult. Cu un astfel de regim, intr-un an de zile ajunsese la 119 kilograme, anunta Stirile ProTv. Cine zice ca iarna aduce bucurie doar pentru copii? Un grup de cinci pensionari din satul turcesc Bascakmaklar, din zona muntoasa a provinciei Erzurum, si-au amintit de vremurile copilariei si au iesit cu ligheanul la zapada. In semn de respect, copiii au facut loc pe partie si i-au lasat pe cei cinci batrani sa se intreaca. Din cauza formei ciudate a ligheanului, cei cinci mai mult se invarteau pe panta decat alunecau la vale, dar asta nu facea decat sa le mareasca placerea. Unul dintre ei a venit si cu bastonul pentru a-si sabota concurenta si pentru a-l rasturna pe favorit. Intreaga intamplare a fost filmata de fiul unuia dintre batrani si postata pe Internet, scrie Click