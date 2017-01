Faze tari: Spectaculos. Acesta este cel mai lung pod plutitor din lume; Zapada cu gust de jambon, placerea cainilor dintr-o localitate slovena; NASA a descoperit crapaturi de noroi pe Marte

O comuna din Slovenia a presarat din greseala pe strazi sare, care in prealabil fusese folosita la o fabrica locala de mezeluri, fapt ce i-a innebunit pe cainii scosi la plimbare de stapanii lor. Sarea folosita la deszapezirea strazilor in micul orasel Sezana de 13.000 de locuitori fusese anterior utilizata la o fabrica de mezeluri. Mixtura cu gust de jambon, "servita" pe strazile acoperite de zapada, a facut deliciul cainilor din micul burg sloven, potrivit Rador. Cel mai lun pod plutitor din lume se afla in China si a fost inaugurat la inceputul anului 2017. Acesta are o lungime totala de 5 kilometri. Aria acoperita de pista este de 54.000 de metri patrati si se estimeaza ca este nevoie de aproximativ 10 ore pentru a traversa tot drumul. Peste 60.000 de oameni au vizitat noua atractie din China dupa inaugurare, scrie Gandul Lestina Marie Smith a fost trimisa in judecata marti in urma incidentului care s-a petrecut pe 11 ianuarie in localitatea Saginaw Township, relateaza mlive.com. Conform autoritatilor, tanara l-a amenintat pe baiat cu un cutit si l-a fortat sa intretina relatii sexuale normale si orale. Ea va aparea in fata instantei pe 3 februarie si risca inchisoare pe viata, potrivit stirileprotv.ro. In 2016, Armata SUA a finantat proiectul unui exocostum flexibil, care sa ii ajute pe soldati sa care echipamente grele. Acum, un studiu arata cat de eficienta este aceasta creatie. Conform studiului, acest costum de supererou reduce cu 23% efortul pe care o persoana il depune pentru a merge, oferind sustinere gleznelor si soldurilor purtatorului, la fiecare pas. In comparatie cu exocostumele din filme, inginerii de la Harvard au preferat sa creeze costumul dintr-un material textil, flexibil, potrivit playtech.ro Numeroase retete si sfaturi pentru femeile care isi doreau sa isi insele sotii sau pentru tinerele care sperau ca isi vor recupera virginitatea au fost mentionate in lucrarile unor autori medievali. Au existat insa relatari despre tinere care, pentru ca isi pierdusera virginitatea, reuseau sa falsifice "proba cearseafului patat", folosind sange din puii gatiti pentru ospatul din noaptea nuntii. Ce rol avea testul urinei In afara acestor indicii concrete ale fecioriei, medievalii foloseau modalitati bazate pe credinte religioase si pe traditii pentru a stabili daca o tanara era sau nu virgina, scrie Historia.ro observand cu ajutorul roverului Curiosity crapaturi de noroi pe suprafata Planetei Rosii Cercetatorii de la NASA au mai descoperit un indiciu conform caruia Marte a gazduit apa: crapaturi care par a fi aparut in urma procesului de desicare (pierdere de umiditate). Ipoteza principala a pastrarii acestor suprafete este reprezentata de procesul de sedimentare care a acoperit suprata, care mai apoi s-au erodat in urma actiunii vantului. Crapaturile au rezistat eroziunii datorita faptului ca au fost umplute cu sedimentul stratelor care le-au protejat, scrie d escopera.ro