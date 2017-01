​Faze tari: Secretul combaterii cancerului este detinut de elefanti; Raspunsul dat de un sofer, intrebat de politie de ce a depasit limita de viteza; Au oprit electricitatea pe o strada intreaga ca sa salveze o pisica

Soferii gasesc de regula o multime de scuze atunci cand sunt opriti de politisti pentru a da explicatii pentru legile inalcate in trafic. Cea mai frecventa greseala este depasirea limitei de viteza, dar un sofer a oferit o explicatie pe cat de naucitoare, pe atat de amuzanta. Intamplarea s-a petrecut in vestul Australiei, dar nu s-a lasat intimidat de oamenii legii si a scris pe amenda, la sectiunea explicatii ca a fost vina vantului, care l-a impins de la spate, dupa cum precizeaza Metro.co.uk, citat de Click. . O pisica a fost salvata dupa ce a petrecut 24 de ore cocotata in varful unui stalp de electricitate, inalt de 9 metri, intr-o zona rurala din Anglia. Felina a ravnit la o pasare si s-a urcat fara probleme pe stalpul de lemn. Odata ajunsa in varf insa, a luat-o "ameteala" si n-a mai indraznit sa coboare. Dar a inceput sa miaune din toti rarunchii. Cei care locuiau in casele invecinate au cerut ajutor la autoritati. Compania de electricitate a oprit curentul pe intreaga strada, ca masura de precautie si a trimis un angajat sa-i vina in ajutor nesabuitei pisici. Si pompierii erau pregatiti cu o prelata, gata sa prinda pisica daca ar fi cazut de la inaltime, noteaza Stirile ProTv. Elefantii au dezvoltat mai multe copii ale genelor care lupta impotriva tumorilor, conform studiilor. Cercetatorii incearca sa reproduca aceasta abilitate in laborator pentru a ajuta oamenii bolnavi de cancer. Epidemiologul Richard Peto, de la Universitatea Oxford, scria in 1970 ca aparitia cancerului este influentata de marimea organismului in care se dezvolta, precum si de varsta animalului. Celulele animalelor mari sau ale celor mai batrane s-ar fi dezvoltat de mai multe ori decat cele ale animalelor mici. Peto sustinea ca exista un mecanism biologic care protejeaza celulele de tumori in timp ce ele cresc si imbatranesc, informeaza Nature, citat de site-ul descopera.ro. . Un model a facut un experiment bizar, la cererea Daily Mail, pe strazile aglomerate din Londra. Ea a ales sa defileze vopsita pe sani, fara sa poarte sutien, pentru a vedea cati oameni vor observa ca este dezbracata, relateaza Daily Mail. Sarah Ashleigh, o artista care se ocupa cu pictura pe corp, si-a petrecut doua ore pentru a-i picta sanii manechinului Kelly Klein. Femeia a fost trimisa sa mearga pe strada, pentru a vedea cum reactioneaza oamenii la "tinuta" ei neobisnuita, anunta Stirile ProTv . Arta cu omat! Iarna de iarna, galateanul Petru Darie (73 ani) face monumente din zapada. Fost tamplar la o fabrica de mobila, nea Titi, cum ii zic vecinii, a ridicat anul acesta, in fata blocului, bustul lui Mihai Eminescu si al lui Alexandru Ioan Cuza, dar si o replica a Cuminteniei Pamantului, faimoasa opera a lui Constantin Brancusi. Pensionarul locuieste in cartierul Micro 21 si modeleaza in zapada, cu ajutorul unui cutit, chipuri celebre, scrie adevarul.ro. Fotografiile cu lucrarile sale aduna mii de distribuiri si zeci de mii de "like"-uri pe Facebook, semn ca oamenii apreciaza operele sale, informeaza Click