Faze tari: Fata asta are fundul de un metru si jumatate; Un baietel de zece ani a trecut cu placa de surf peste un rechin alb de trei metri; Sculpturi facute din nisip, adevarate opere de arta

Mai bine sari peste ea decat sa o ocolesti! Courtney Barnes, din Miami, are 32 de ani si acum 10 ani a inceput sa-si mareasca fundul. Are in prezent o circumferinta a poponetului de 153,4 centimetri si isi castiga existenta testand haine. Courtney Barnes este de meserie economist. Cand a implinit 22 de ani a recunoscut ca a vrut sa isi faca prima operatie estetica numai ca era prea scumpa si nu isi permitea. A reusit sa dea peste un chirurg platician de pe piata neagra care i-a facut trei interventii de marire a posteriorului abia acum sase ani, relateaza Click. Eden Hasson, un baietel de numai 10 ani, iesise la surf cu tatal sau Chris, pe una din coastele Australiei. Fara sa isi dea seama, copilul a trecut cu placa de surf pe deasupra unui rechin din specia marele alb, lung de trei metri. Incidentul care putea avea un deznodamant tragic s-a petrecut pe plaja Samurai din New South Wales, Australia. Tatal lui Eden se afla pe niste stanci din apropiere si isi fotografia baiatul bucurandu-se de sportul acvatic si de ultimele raze de soare ale zilei, relateaza Mirror. In momentul in care Chris, care practica si el surful, a dat zoom pe una dintre pozele realizate a vazut pradatorul subacvatic si si-a chemat imediat fiul la mal, potrivit Stirile ProTv Incredibile sculpturi facute din nisip, adevarate opere de arta. Batman, Yoda si Piratii din Caraibe - Jack Sparrow, toate au fost sculptate in nisip la Festivalul anual din Somerset, Marea Britanie. Festivalul International de Sculpturi din Nisip din localitatea Somerset, Marea Britanie este una dintre cele mai mari manifestari de acest gen din lume si are ca tema o serie de filme de aventura ce au bucurat milioane de fani din intreaga lume. Sculpturile, care inca mai put fi admirate in Anglia, au fost realizate cu diferite tehnici de un grup de artisti din diferite tari. Festivalul atrage mii de turisti in fiecare an, noteaza EVZ. . Disputa aprinsa a unui cuplu, purtata prin mesaje, a devenit virala pe internet din cauza replicilor celor doi. Dupa ce a aflat ca este inselat, barbatul a schimbat mai multe mesaje cu sotia sa. Discutia este inceputa de ea, care il roaga sa se intoarca, relateaza The Sun. Barbatul refuza vehement, iar ea merge mai departe si ii spune cu cine l-a inselat timp de doi ani, dar ii scrie numele gresit. El ii aminteste ca amantul este logodit, informeaza Stirile ProTv. Nu stii cu ce sa te imbraci pentru o seara in oras? Nu trebuie sa-ti faci griji. Acest restaurant din Spania iti rezolva dilema prin simplul fapt ca nu trebuie sa porti deloc haine pentru a lua masa cu prietenii. Restaurantul nudistilor s-a deschis recent in Tenerife si este cel mai mare local de acest fel din Insulele Canare, dupa cum precizeaza Daily Star. Nu este totusi singurul restaurant unde clientii pot comanda orice din meniu dezbracati. anul trecut, in Londra, un astfel de local a facut senzatie printre cei 46.000 de clienti entuziasti care au vrut sa simta o noua experienta, anunta Click.