Faze tari: Cercetatorii chinezi au inventat hartia rezistenta la apa si foc; Minune a geneticii! Una-i alba, alta-i negra, dar sunt gemene; Pedeapsa inedita primita de un sobolan din China

O fotografie cu doua fetite adorabile a devenit virala si asta pentru ca nimeni nu crede ca acestea sunt gemene. Ce-i drept si noi ne-am mirat si asta pentru ca una are tenul alb si cealalta este mulatra. Cele doua fetite au venit pe lume acum noua luni si au o mama alba si un tata afro-american. Este un caz rar de gemeni birasiali, scrie Bored Panda. Kalani si Jarani sunt din Quincy, Illinois (SUA) si atunci cand ies la plimbare cu mama lor intorc toate capetele. Fetitele sunt gemene, insa au tenul diferit. Una si-a mostenit tatal, care este afro-american, iar cealalta este alba precum mama ei, scrie Click O postare de pe reteaua sociala chineza Weibo a devenit virala in intreaga lume. Imaginile, care ar fi fost surprinse in orasul Heyuan din provincia chineza Guangdong, arata cum un sobolan a fost rastignit pe un cadru de metal, cu o pancarta la gat care indica motivul pentru care a fost pedepsit: a furat orez dintr-un magazin. "Nu o sa indraznesc sa mai fac asta din nou!", anunta pancarta, care aminteste de pedepsele primite de cetatenii chinezi in perioada Revolutiei Culturale a lui Mao. Utilizatorul care a postat imaginile pe Weibo spune ca sobolanul a fost prins de angajatii magazinului unui prieten de-ai sai in timp ce incerca sa fure. El sustine ca a incercat sa obtina eliberarea animalului, temandu-se ca acesta ar putea muri. Patronul magazinului a replicat insa ca "e doar un sobolan". Nu se stie daca sobolanul a murit sau nu, potrivit Stirile ProTv.



Dupa ce au inventat hartia acum aproape 2.000 de ani, chinezii au dezvoltat acum o versiune imbunatatita a acestui material. O echipa de cercetatori de la Institutul de Ceramica din Shanghai a prezentat hartia rezistenta la apa si foc. Nici petele provocate de lichide precum cafeaua sau ceaiul nu sunt o problema pentru aceasta, potrivit Go4it. Mai mult, noul tip de hartie rezista la temperaturi de pana la 200 de grade Celsius. Totodata, materialul poate fi curatat cu apa fara ca scrisul de pe el sa se deterioreze. Noul tip de hartie este realizat din nanofibre de hidroxipatit, o forma de calciu care se gaseste in oase si dinti. Hartia este de obicei fabricata din pulpa lemnoasa, noteaza descopera.ro. V-ati intrebat vreodata care este cel mai scarbos tratament? Ei bine, avem un raspuns. O femeie octogenara din Bosnia incaseaza cate zece euro de persoana pentru a le linge globurilrile oculare, "remediu"care ar vindeca mai multe boli. Potrivit Dailymail, in loc sa-si savureze perioada de pensie, batranica a dezvoltat o afacere profitabila. Ea incaseaza cate zece euro de la fiecare persoana, dornici de a-si scoate din ochi praful, particule de fier sau chiar carbune. Totodata, Hava Celebic, pe numele ei, afirma ca este singura persoana din lume care poate vindeca cu limba, relateaza EVZ. . Un nou studiu publicat pe 17 ianuarie 2017 a avut ca miza aflarea motivului pentru care gazul lor - cel care duce la formarea de noi stele - dispare. Cercetatorii au venit cu o ipoteza conform careia gazul a 11.000 de galaxii relativ apropiate de a noastra dispare in urma unui proces numit ram-pressure stripping, care apare atunci cand gazul se misca cu o viteza mai mare decat campul gravitational. Conform cercetatorilor, acest lucru se intampla din cauza materiei intunecate care inconjoara galaxiile. Acestea, trecand prin aureolele de materie intunecata, forteaza gazul si praful stelar din galaxii sa iasa: materia intunecata este un fel de sita pentru gazul galaxiilor. Procesul este foarte rapid, se estimeaza ca in cateva zeci de milioane de ani tot gazul va fi inlaturat, anunta descopera.ro.