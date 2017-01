Multumim Ioan M.

Seful meu mi-a zis:- Crezi ca poti sa vii sambata la serviciu, stiu ca e weekend si poate ai planuri, dar am nevoie de tine.- Sigur, nicio problema, am zis, dar e posibil sa intarzii, sambata dupa cum stii e un trafic infernal.- OK, cand crezi ca o sa ajungi? - Luni !!