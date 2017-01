​Faze Tari: Femeie filmata in timp ce facea sex cu un caine, cautata de politisti; Un grup de studenti doreste sa fabrice bere pe Luna; I-a facut reducere la nota dupa ce a spus ca a vazut un sobolan in restaurant

O femeie in varsta de 33 de ani este cautata de politisti, dupa ce un videoclip cu ea in care face sex cu un catel a aparut pe Internet. Amber Finney (33 de ani) urmeaza sa fie prima persoana acuzata de zoofilie din Warren, Ohio, Statele Unite ale Americii. Legile statului au fost recent schimbate, dupa ce o alta persoana care a intretinut relatii sexuale cu un caine a putut fi acuzata numai de cruzime impotriva animalelor. Autoritatile au reusit sa o gaseasca pe Amber, insa aceasta a spus initial ca imaginile ar fi trunchiate. Totusi, ofiterii de politie au obtinut un mandat de arestare pe numele ei. Femeia a fost contactata telefonic, insa a declarat ca este plecata din oras si ca se va preda saptamana urmatoare, cand se va intoarce, scrie Click Cum se ascundeau de politie. Doi americani, angajati la Burger King, au fost arestati pentru ca le vindeau clientilor cannabis, cand acestia se aflau la drive-thru. Clientii foloseau un eufemism pentru drog, ei spuneau: "fries, extra crispy". Manager-ul Meagan Dearborn, in varsta de 19 ani, si Garrett Norris, in varsta de 20 de ani, din New Hampshire, au fost prinsi pe 21 ianuarie. Politistii au primit un pont conform caruia cei doi suspecti vindeau cannabis clientilor la drive-thru atunci cand acestia cereau "fries, extra crispy". Drogul era pus intr-un pahar de plastic pentru cafea si oferit clientilor. Intr-o noapte, un politist sub acoperire a comandat cartofii prajiti, iar pe langa asta, a primit si un pahar de plastic pentru cafea, care continea cannabis inauntru, relateaza StirileProTV Iainte ca oamenii sa devina o specie interplanetara trebuie sa fie siguri ca pe alte planete vor avea sursa de hrana si locuinte. Insa un grup de studentii de la Universitatea California din San Diego (UCSD) au realizat un ghid pentru fabricarea berii pe Luna. "Echipa Original Gravity" este una dintre cele 25 de echipe care concureaza pentru o calatorie catre suprafata Lunii. Echipa face parte din cele cinci care se afla in competitia pentru premiul Google Lunar XPrize care va lansa un rover de pe Pamant pe 28 decembrie 2017. Daca propunerea lor va fi aleasa, echipa de la UCSD va testa posibilitatea cresterii drojdiei pe Luna. Tehnologia lor are doua compartimente, intr-unul se afla mustul de bere obtinut din descompunerea cerealelor si in al doilea se afla drojdia care se hraneste cu zaharurile din mustul berii pentru a se produce alcool. Drojdia produce dioxidul de carbon care ofera aciditate berii, anunta descopera.ro Incredibil, dar adevarat! Un client a primit o reducere la nota de plata dupa ce i-a spus chelnerului ca a vazut un sobolan in restaurant. Mai mult, cel din urma a mentionat acest "aspect" pe bonul fiscal. "Seen rat" (nr. red: "vazut sobolan"), asta scria pe bonul adus de chelner la masa, intr-un restaurant din California. Nota de plata era de 72 de lire sterline, dar dupa ce clientul i-a spus chelnerului ca a vazut un sobolan in restaurant, acesta a venit cu o noua nota redusa cu 24 de lire sterline, scrie Click Cum a scapat de inchisoare un milionar elvetian. Un playboy in varsta de 36 de ani, milionar de meserie, era cat pe ce sa ajunga la inchisoare din cauza unui incident violent la care a luat parte intr-un club privat din cartierul londonez de lux Mayfair. Sentinta in cazul incidentului petrecut in aprilie anul trecut, la clubul privat The Scotch of St James, a fost data saptamana aceasta. Atunci, Carl Hirschmann, un barbat in varsta de 36 de ani, tatal unui copil, a fost atat de iritat de remarca unui alt petrecaret, care a insinuat ca ar avea un penis mic, incat a sarit la atac. Barbatul a carui familie originara din Elvetia are o avere de peste 500 de milioane de lire si care este cunoscut pentru relatiile cu femei celebre precum Paris Hilton, o fosta Miss Elvetia si alte cateva fotomodele a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce ii arunca bautura in fata lui Valentino Ritter, dupa care il lovea cu paharul pe prietenul acestuia, fotograful Barnabas Wilhelm, anunta Stirile ProTv