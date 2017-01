Faze tari: Ramasitele unui regat intunecat, descoperite dupa aproape 1.500 de ani; Le-a promis o partida de sex celor 19 mil. care au votat "nu" la referendumul italian. Dupa 400, s-a declarat "obosita"; Record mondial: 1.186 de biciclisti au mers in linie

Paola Saulino, o actrita si fotomodel in varsta de 27 de ani, si-a dorit atat de mult un rezultat negativ la referendumul italian privind reformele constitutionale propuse de premierul Matteo Renzi incat le-a promis o partida de sex votantilor. Cu toate ca referendumul a avut loc in noiembrie anul trecut, Paola a inceput sa isi onoreze promisiunea in ianuarie si a organizat chiar un turneu, intitulat Pompa Tour dupa celebra amanta a lui Ludovic al XV-lea, Madame de Pompadour, care va poposi in zece orase italiene, primul fiind chiar capitala, relateaza The Sun, citat de Stirile ProTv. Au reusit sa scrie istorie! O organizatie ecologista de biciclisti din India a stabilit un nou record mondial dupa ce a reusit sa formeze o linie continua de biciclete care au pedalat la unison pe o distanta de 3,2 kilometri. Organizatia BDCiclisti a reusit sa alinieze la start 1.200 de voluntari, dar 14 au rupt sirul si au fost descalificati. Evenimentul a fost organizat pe autostrada Purbachal, din Dhaka, Bangladesh. "Vrem sa tragem un semnal de alarma impotriva poluarii. Speram ca performanta noastra sa ii determine si pe altii sa renunte la masini si sa foloseasca un mijloc de transport verde", a declarat presedintele organizatiei, scrie Click. Dupa caderea Imperiului Roman de Apus, fostele colonii au trebuit sa se reformeze in haosul care a precedat. Regate s-au ridicat si au cazut imediat ca urmare a incursiunilor barbarilor. Totusi, aceste regate au o istorie si o cultura interesanta care contribuie la intelegerea factorilor culturali care au dus la emergenta monarhiilor. Caderea Imperiului Roman de Apus a dus la nasterea multor regate. Acesta este cazul si regatului Rheged din nordul Insulei Britanice, Scotia de astazi, noteaza descopera.ro. De la fereastra poti admira Turnul Eiffel, Gradinile Luxembourg, Champs Elysees, dar si un lan de porumb sau tarani saraci care se intorc cu sapa in spinare de la muncile campului. Chinezii sunt renumiti pentru viteza si fidelitatea cu care reproduc orice, de la gadgeturi pana la monumente sau cladiri-simbol de pe batranul continent. Tianducheng, un orasel-suburbie al metropolei Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang, este replica de mai mici dimensiuni a capitalei Frantei. Chiar daca este de trei ori mai mic decat versiunea orginala (108 metri inaltime fata de 324), Turnul Eiffel chinezesc, ridicat in 2007, este vizibil din orice zona a orasului, anunta EVZ. O poveste de viata extraordinara urmeaza sa se repete prin gestul facu de un milionar britanic. In copilarie el si mama sa nu aveau unde sa stea, dar oameni inimosi l-au ajutat sa devina ceea ce este acum. Marco Robinson este tata a doi copii si dezvoltator imobiliar ce detine 150 de proprietati raspandite prin lume. El a decis sa ofere unei familii nevoiase un apartament de trei camere, complet mobilat, in orasul britanic Preston. Mai mult, omul s-a angajat sa plateasca si taxele orasenesti pentru cat va fi nevoie, relateaza Mirror, citat de Stirile ProTv.