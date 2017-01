Faze tari: Savantii chinezi au creat o arma care va neutraliza sistemele electronice ale inamicilor. Raza ucigasa are o putere uriasa; Inventii comune despre care nu stiai ca au fost create de femei; Cum sa calatoresti in fiecare luna a anului cu mai putin de 100 de euro?

De peste sase ani, Huang Wenhua si echipa sa au lucrat la construirea unei arme cu microunde. Inventia a primit recent premiul national al Chinei pentru stiinta. Datorita dimensiunilor reduse ale obiectului, acesta poate fi amplasat atat pe vehiculele de teren cat si pe aeronave. Arma poate anihila toate dispozitivele electronice din jur, iar datorita dimensiunii sale reduse poate incapea si intr-un proiectil sau o drona, conform Popular Science , citata de descopera.ro Exista o bautura, pe care multi barbati o trec la capitolul aliment, care a aparut gratie femeilor: berea. Potrivit istoricului Jane Peyton, mii de ani, femeile s-au ocupat de producerea berii. "Aproape acum 7.000 de ani, in Mesopotamia si Sumeria, atat de importanta era priceperea femeii ca doar ele puteau sa fabrice bere, dar si sa conduca taverne". Sunt multe statuete antice, care arata femei producand bere in tot Orientul Mijlociu. Deci atunci cand savurati o bere macar in gand ar trebui sa multumim femeilor pentru inventarea ei! Ce poti face cand bei o bere sau mai multe? Pai poti sa vorbesti cu altcineva si poti de ce nu sa te joci un joc de societate. Unul dintre cele mai populare este Monopoly si a fost inventat de o femeie! Creatoarea lui este Elizabeth Magie, iar la inceput jocul se numea "The Landlord's Game (Jocul Proprietarilor)", scrie Playtech. Morgan Maclean, in varsta de 16 ani, a fost distrasa de propriul telefon mobil cand trebuia sa traverseze si a fost lovita de un Volvo, conform Mirror. Morgan a intrat in coma, iar creierul incepuse sa ii sangereze. Potrivit paramedicilor, soferul, un doctor care se afla in afara programului, i-a salvat viata. Barbatul s-a asigurat ca victima putea sa respire normal, pana cand au sosit medicii. Acum, Morgan Maclean si mama ei, Tricia, incearca sa il gaseasca pe acel doctor pentru a-i multumi pentru gestul facut, potrivit stirileprotv.ro. Un nigerian devenit celebru in intreaga lume pentru faptul ca a fost obligat de un tribunal islamic sa divorteze de 82 dintre cele 86 de sotii a murit sambata, la varsta de 93 de ani, a anuntat luni un reprezentant al familiei sale, relateaza AFP. "Baba refuza sa-si ia medicamentele. Asa traia el. Familia sa este inca intacta. Cele 86 de sotii au fost alaturi de el cand a murit", a declarat pentru AFP Salahu Bello. Muhammadu Bello Masaba "s-a stins sambata in locuinta sa din statul Niger", situat in centrul Nigeriei, potrivit Agerpres. Conform studiilor recente, calatoriile ne fac mai fericiti decat orice altceva si nu e de mirare ca majoritatea tinerilor decid sa isi canalizeze veniturile pe experinete si mai putin pe bunuri materiale. Daca acum 20 de ani, calatoriile nu erau atat de accesibile, astazi poti sa ajungi din Bucuresti pana in Berlin, Roma, Milano sau Bruxelles cu mai putin de 10 euro.ne prezinta cateva sfaturi usor de aplicat: Cum sa gasesti bilete ieftine de avion? Pentru ca la inceput e cel mai greu, te sfatuiesc sa incepi aventura ta cu vacante scurte, de doua-trei zile, in orase cunoscute si accesibile. Un exemplu bun este Roma. Pretul unui bilet pana in capitala Italiei incepe de la 8 euro, iar o noapte de cazare langa Termini Station intr-o camera de doua persoane costa aproximativ 50 de euro, scrie descopera.ro