Faze tari: In Rusia se comercializeaza iPhone-uri gravate cu chipurile lui Putin si Trump; Femeie filmata in timp ce facea sex cu un caine, cautata de politisti; Un print saudit si-a transportat cei 80 de soimi cu avionul

. Un magazin din Rusia vinde iPhone-uri la care logoul Apple a fost inlocuit cu chipurile presedintelui rus, Vladimir Putin, si al presedintelui american, Donald Trump. Caviar, firma ruseasca specializata in produse de lux, sesizand probabil oportunitatea pe care aparenta prietenie Trup - Putin o aduce, vinde in Rusia modele de iPhone 7 care au gravate pe spate chipurile celor doi lideri. Cele doua modele, Supremo Trump si Supremo Putin, sunt placate cu aur pe spate si gravate cu portretele lui Trump si Putin, emblema si primele versuri din imnurile nationale ale celor doua tari, anunta news.ro.



. O femeie in varsta de 33 de ani este cautata de politisti, dupa ce un videoclip cu ea in care face sex cu un catel a aparut pe Internet. Amber Finney (33 de ani) urmeaza sa fie prima persoana acuzata de zoofilie din Warren, Ohio, Statele Unite ale Americii. Legile statului au fost recent schimbate, dupa ce o alta persoana care a intretinut relatii sexuale cu un caine a putut fi acuzata numai de cruzime impotriva animalelor, potrivit The Sun, citat de Click . O fotografie postata pe internet, cu 80 de soimi transportati in avion, a devenit virala. Pasarile ocupa fiecare cate un scaun in avion si au ochii acoperiti pentru a sta linistiti.Conform Business Insider, un print saudit ar fi cumparat bilete pentru toti cei 80 de soimi. Cel care a publicat imaginea pe Reddit a afirmat ca a primit-o de la un prieten care lucreaza ca pilot. Soimul este pasarea nationala a Emiratelor Arabe Unite, iar transportul lor nu este ceva rar in Orientul Mijlociu, unde dresajul pasarilor pentru vanatoare este popular. Un incident similar s-a petrecut in 2014, cand zeci de soimi au calatorit cuminti cu avionul, arata Stirile ProTv. . La prima vedere pare o banala scobitura in mijlocul vastului desert din zona sudica a Australiei. Cercetata mai cu atentie insa, aceasta dezvaluie un fapt aproape incredibil: este, de fapt, intrarea spre un taram subteran unde traiesc mii de oameni, in conditii similiare celor de la suprafata. Orasul subteran Coober Pedy, din inima desertului, a fost initial folosit de lucratorii minelor de opal din regiune care se refugiau adanc sub pamant pentru a scapa de caldura ucigatoare de peste zi. Evolutia lui ulterioara a fost incredibila, devenind cu timpul camin pentru aproximativ 3500 de oameni nepretentiosi care traiesc tot timpul anului la o temperatura de 23-25 grade Celsius, informeaza EVZ. Medicii din Toronto au indepartat plamanii infectati ai unei femei, ulterior au tinut-o in viata timp de sase zile pentru a primi un transplant de plamani care ii va salva viata. Procedura este prima realizata in lume, fiind posibila cu ajutorul noilor tehnologii si a devotamentului chirurgilor, noteaza Science Daily. ,,A fost provocator, insa Melissa murea in fata ochilor nostri,'' spune doctorul Shaf Keshavjee, unul dintre chirurgii care au efectuat operatia pe torace. ,,Trebuia sa luam o decizie pentru ca Melissa putea muri in acea noapte, ea ne-a oferit curajul de a merge mai departe,'' adauga el, citat de site-ul descopera.ro.