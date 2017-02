​Faze tari: S-au inventat hainele prin care te bronzezi tot anul; Smartphone-ul pe care il poti spala in mod regulat cu apa si sapun; A avut 170 de copii cu 86 de sotii

Compania americana The TanRound LLC a creat hainele revolutionare care permit bronzarea tot timpul. Pot fi purtate pe parcursul intregului an, chiar si in lunile de iarna, pana la temperaturi de -1 C. Datorita faptului ca sunt transparente, permit pielii sa absoarba vitamina D, care este vitala pentru imunitatea organismului. Datorita materialului din care sunt confectionate, hainele lasa sa patrunda doar radiatiile benefice si le blocheaza pe cele periculoase. In plus, nu lasa sa patrunda frigul sau caldura excesiva de afara. Corpul uman este mentinut la o temperatura confortabila, anunta Click. Compania japoneza Kyocera a lansat un model de smartphone pe care il poti spala la chiuveta cu apa si sapun. Telefonul, numit Kyocera Rafre, va fi disponibil in Japonia in luna martie. Exista multe alte modele rezistente la apa pe piata, dar nu este recomandat ca acestea sa fie spalate cu apa, sapun sau detergenti in mod regulat. Dispozitivul celor de la Kyocera se adreseaza celor care au meserii in care sunt nevoiti sa se murdareasca pe maini. Ei pot folosi noul smartphone fara a se teme ca il murdaresc, noteaza Go4it, citat de site-ul descopera.ro Un nigerian devenit celebru in intreaga lume pentru faptul ca a fost obligat de un tribunal islamic sa divorteze de 82 dintre cele 86 de sotii a murit sambata, la varsta de 93 de ani, a anuntat luni un reprezentant al familiei sale, relateaza AFP. "Baba refuza sa-si ia medicamentele. Asa traia el. Familia sa este inca intacta. Cele 86 de sotii au fost alaturi de el cand a murit", a declarat pentru AFP Salahu Bello. Muhammadu Bello Masaba "s-a stins sambata in locuinta sa din statul Niger", situat in centrul Nigeriei, potrivit Digi24. De la varsta de sase ani fetele incep sa creada ca barbatii sunt mult mai inteligenti decat femeile, conform unui nou studiu care dovedeste cat de devreme apar stereotipurile de gen in randul copiilor. Asocierea intre barbati si inteligenta apare atunci cand copii merg prima data la scoala, stereotipul avand un impact puternic asupra educatiei fetelor, ceea ce ar putea explica de ce tot mai multe femei nu ajung sa lucreze in domenii precum stiinta, tehnologie, inginerie sau matematica, noteaza Science Alert, citat de site-ul descopera.ro. Un primar cu simtul umorului! Horia Scubli, edilul orasului Sighetu Marmatiei (Maramures), a amplasat in apropierea primariei un monument reprezentand un cui. El a explicat ca despre orasul din nordul tarii se spune ca este situat "acolo unde se agata harta-n cui". Primarul crede ca acest cui ar putea deveni simbolul orasului. A pus cuiul in oras pentru a atrage mai multi turisti! Primarul din Sighetu Marmatiei mizeaza pe fapul ca gaselnita sa poate deveni un punct de atractie pentru orasul despre care se spune ca e situat acolo unde se agata harta-n cui, relateaza Click