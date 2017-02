Faze tari: Un asteroid de marimea unui autobuz va zbura intre Pamant si Luna in aceasta noapte; Exista un limbaj codat pentru momentele in care Donald Trump face sex in Casa Alba; Cel mai in varsta chirurg din lume are 89 de ani

Un asteroid va zbura intre Terra si Luna in aceasta seara, la doar cateva zile de la descoperirea lui. Denumit asteroidul 2017 BS32, roca spatiala are intre 11 si 25 de metri. Se va afla cel mai aproape de Pamant la ora 20:23 GMT (22:23 ora Romaniei). In punctul cel mai apropiat de Pamant asteroidul va zbura la 161.280 km. Asteroidul a fost prima data observat pe 30 ianuarie, iar orbita sa se intinde de la Venus pana la Marte. Aceasta este a patra apropiere a unui asteroid observata anul acesta de NASA, informeaza Daily Mail. Pe 24 ianuarie, un asteroid de marimea unui autobuz a zburat pe langa Pamant, fiind cu 30% mai aproape de planeta noastra decat Luna, potrivit descopera.ro. Nu e usor sa fii Presedintele SUA. Fiecare miscare iti este urmarita de agenti ai serviciilor secrete si nu prea ai momente de intimitate. Chiar si cand incerci sa petreci timp cu sotia ta, toata lumea stie ce faci. Asa se face ca la Casa Alba exista tot felul de cuvinte de cod, folosite pentru momentele intime ale cuplului prezidential. De exemplu, pe vremea lui Obama, el era cunoscut drept "Renegatul", iar Michelle era numita "Renasterea". Clipele petrecute de cei doi in dormitor erau numite "problema bosniana". Astfel, formularea folosita de agenti era "Renasterea nu poate fi deranjata. Ea si Renegatul discuta problema bosniana", conform mirror.co.uk, citat de Click Alla Ilyinichna Levushkina este unul dintre cei mai batrani chirurgi ai lumii. Ajunsa la 89 de ani, rusoaica a fost recompensata in 2014 cu un premiu pentru intreaga cariera, care nu pare sa se sfarseasca prea curand. Medicul are anual in jur de 100 de operatii, iar rata de supravietuire a pacientilor sai este impresionanta, aproape 100%. Rusoaica opereaza patru zile din sapte, potrivit The Sun. Alla refuza sa stea acasa, caci, spune ea, "medicina nu e doar o profesie, e un stil de viata. Ce altceva ar putea face un chirurg, daca nu sa opereze?" Este chirurg din 1951 si lucreaza de aproape o jumatate de secol in Ryazan, la 200 de kilometri de Moscova, scrie Click Adulterul nu este o problema peste care se poate trece cu usurinta, iar felul in care de manifesta in online cei care au fost inselati sustine acest lucru. Crude, razbunatoare sau amuzante, asa ar putea fi descries postarile lor. Orbiti de furie sau din dorinta de a face haz de necaz, multi internauti si-au varsat sentimentele pe retelel de socializare. Cei mai multi dintre cei care si-au prins partenerul if fapt i-au facut si cateva poze, care au ajuns direct in news feed-urile prietenilor de pe Facebook. Altii s-au rezumat doar la a povesti modul amuzant, penibil sau de-a dreptul dureros in care au aflat ca sunt inselati, relateaza Daily Mail. Unii au mers pana intr-acolo incat le-au spart conturile de mail, Instagram sau Twitter ale partenerilor pentru a se afla ce se petrece cu adevarat in relatia lor, arata Stirile ProTv ehnologia pentru controlarea computerelor cu ajutorul gandurilor exista de zeci de ani. Insa omenirea a facut putine progrese privind utilizarea ei pentru scopul sau principal, ajutarea persoanelor cu dizabilitati severe sa comunice. Un nou studiu prezinta o alternativa a tehnologiei, aceasta ar putea ajuta oamenii cu scleroza laterala amiotrofica (SLA) sa comunice cu cei din jur. SLA este o boala neuro-motorie care atrofiaza muschii. In cele din urma, persoanele nu isi mai pot misca nicio parte a corpului, desi creierul ramane neafectat, noteaza Science Alert. Cercetatorii incearca sa utilizeze interfata computerizata conectata la creier pentru a ajuta persoanele cu SLA sa comunice, relateaza descopera.ro