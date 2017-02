Faze Tari: Cercetatorii au descoperit o specie de crabi care folosesc alte animale pe post de "manusi de box"; Libelulele pot fi transformate in drone cu ajutorul acestor dispozitive; Cel mai vechi emoticon ar avea 382 de ani

Savantii au descris un aspect fascinant al comportamentului crabului de Libia, specie care tine anemone in clestii sai, castigandu-si astfel numele de crab-boxer. De obicei, un crab se lupta cu altul pentru aceste anemone, pe care apoi le rup, creand clone. Intr-un nou studiu, publicat in jurnalul PeerJ, Yisrael Schnytzer si Yaniv Giman, ambii studenti absolventi care lucreaza sub supravegherea profesorului Yair Achituv de la Universitatea Bar-Ilan din Israel, au investigat diversele aspecte ale asocierii crabilor cu anemonele. Pe durata mai multor ani au fost observati peste 100 de crabi din apele putin adanci ale Marii Rosii, pe malul de sud din Eliat, Israel. Acesti crabi sunt de doar cativa centimetri si au culori similare cu fundul marii, ceea ce ii face foarte dificil de observat. Pe parcursul intregului studiu, fiecare crab a fost observat tinand o pereche de anemone care au fost identificate ca fiind din genul Alicia, si se speculeaza ca aceasta ar fi o specie necunoscuta. In ciuda studiilor si observatiilor exhaustive, cercetatorii nu au putut captura o anemona vie si libera, astfel au fost capturate cu tot cu crabi, scrie descopera.ro Putine evenimente pot face pe cineva sa urle in gura mare "O, Doamne!" de 24 de ori. O tanara de din statul american Carolina de Nord a vrut sa ii spuna mamei sale ca este gravida intr-un mod inedit. Fata si-a surprins mama in bucatarie, cu un cadou special. A filmat intreaga scena, iar aceasta a ajuns imediat pe retelele de socializare. Femeia, care poarta un hanorac de culoare roz, primeste in dar o bucata de material de culoare neagra. Atunci cand o despatureste constata ca este de fapt un body pentru bebelusi. Atat de mare a fost bucuria cand a inteles ca va deveni bunica incat a inceput sa strige si sa topaie prin casa, anunta Stirile ProTV Marmota-meteorolog Phil, din SUA, vine cu vesti despre vreme. Dupa ce in trecut era sa fie condamnat la moarte pentru ca a prezis vremea gresit, Phil a iesit din vizuina si le-a dat americanilor o veste de rau augur. Bill Cooper, membru al Cercului Intim al "Clubului Marmotei", a initiat scoaterea din scorbura a marmotei Phil. "Nu ma surprinde prognoza rea a lui Phil", a declarat Cooper. Presedintele ceremoniei a batut de trei ori cu bastonul, cum cere traditia, in vizuina marmotei Phil, cel mai celebru animal meteo din lume. Dupa ce cu greu a iesit, Phil i-a spus pe limba lui, pe care doar presedintele si cercul sau o inteleg, ca si-a vazut umbra. Asta inseamna inca sase saptamani de iarna in SUA, relateaza Click Cercetatorii planuiesc sa creeze drone hibrid intre libelule si roboti, pe care sa le controleze cu ajutorul dispozitivelor pe care le vor implanta in creierul lor. Oamenii de stiinta au dezvoltat un sistem pe care libelulele vii il pot purta asemenea unui ghiozdan, si care le va permite inginerilor sa manipuleze miscarile pe care acestea le fac. Nu e prima oara cand cercetatorilor le vine o idee de prin care sa conduca insectele asemenea unor masini teleghidate. Ne amintim de momentul in care oamenii de stiinta au imbinat tehnologia si natura pentru a crea organisme usor de controlat care au la baza greieri, lacuste si, chiar mai controversat, pasari. In aceste cazuri, sistemele fac uz in mod inteligent de organele externe ale insectelor si de comportamentul lor. Spre exemplu, greierii pot fi manipulati, prin simularea antenelor, sa creada ca se lovesc de un obstacol din drum si sa-si schimbe astfel cursul de mers. In mod asemanator, oamenii de stiinta fac uz de aversiunea la caldura a lacustelor si le fac sa simta caldura pentru a le ghida in directia opusa, noteaza PlayTech Cel mai vechi emoticon ar avea 382 de ani. Cel putin asta arata un manuscris din 1635 din Slovacia. Mai precis, un avocat a desenat celebra "fata zambitoare", cu mult inainte ca aceasta sa devina folosita atat de des in mesaje. Emoticonul a fost descoperit din greseala, intr-un manuscris aflat la Arhivele de Stat din Trencin. "Cand a rasfoit manuscrisul a gasit intr-un colt de pagina o fata zambitoare", spune seful Arhivelor de Stat, despre descoperirea facuta de un cercetator. Pe manuscris scrie anul in care acesta a fost scris 1635. Astfel, cel mai vechi emoticon ar avea nu mai putin de 382 de ani, anunta Libertatea