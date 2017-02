Faze tari: S-a logodit la 106 ani cu un "pusti" de 66 de anisori; Un barbat s-a decis sa toarne aluminiu topit intr-un musuroi de furnici. Ce a iesit este uimitor; Cu aparatul asta iti poti pupa oricand iubitul prin telefon

Niciodata nu e prea tarziu! Sau mai bine mai tarziu decat niciodata. Valdemira Rodrigues (106 ani) si Aparecido Dias, care e cu 40 de ani mai tanar, sunt Romeo si Julieta ai zilelor noastre. Doctorii de la azil nu le-au dat voie sa se casatoreasca, asa ca... s-au logodit. Doctorii sunt ingrijorati pentru ca orice emotie mai puternica ii poate fi fatala Valdei, asa cum o rasfata intreg azilul din Pirassununga, din sudul Braziliei. In plus, cei doi pensionari nu pot avea grija unul de celalalt pentru ca "mireasa are probleme de mobilitate, iar mirele are grave pierderi de memorie", informeaza Click.



Furnicile de foc sunt considerate daunatoare petru mediul inconjurator, musuroaiele lor fiind exterminate de catre milioane de locuitori ai Statelor Unite ale Americii prin utilizarea otravurilor, apei fierte sau a aluminiului topit. Pe un canal de Youtube, un tanar s-a decis sa scape de daunatori intr-un mod inovativ. Acesta a turnat aluminium topit intr-un musuroi de furnici de foc. Dupa ce aluminiul s-a intarit, barbatul a extras din pamant structura. Dupa ce a curatat-o cu un jet puternic de apa de sub stratul de pamant a iesit o capodopera, relateaza descopera.ro. Nebunie totala! Stiinta moderna a transformat pana si banalul sarut intr-o veritabila experienta high-end. Coordonatoarea de proiect Emma Yann Zhang, de la Institutul de Inginerie din Malaezia, a prezentat pentru presa internationala aparatul "Kissinger", pe care intentioneaza sa-l lanseze pe piata in cursul acestui an. "Husa pupatoare" este realizata din silicon de mai multe culori si e momentan doar in varianta de prototip. "Este un dispozitiv pentru indragostiti. Se conecteaza la telefonul mobil si foloseste o aplicatie care poate conecta doua persoane aflate la kilometri distanta. Este cel mai frumos mod de a ne domoli un pic dorul fata de persoana iubita", a declarat Yann Zhang, citata de Click . In septembrie 2015, un refugiat sirian, pe numele lui Anas Modamani, si-a facut o fotografie cu cancelarul german Angela Merkel. In selfiul respectiv, tanarul se afla alaturi de Merkel, in timpul vizitei acesteia intr-un adapost pentru refugiati din Berlin. Imaginea respectiva a devenit un simbol al deciziei cancelarului de a primi peste un milion de solicitanti de azil in Germania. Pe de alta parte, insa, Modamani s-a transformat intr-o tinta a conspiratiilor extremei drepte, scrie Washington Post. Tot felul de povesti inventate si fotografii trucate au facut o legatura intre el si atacurile teroriste din martie 2016 din Bruxelles, apoi cu cel din Piata de Craciun din Berlin. O alta imagine falsificata sustinea ca tanarul ar fi fost suspectul intr-un atac armat asupra unui barbat fara adapost, anunta EVZ. . Misterul locatiei exacte al legendarului oras Atlantis care a disparut peste noapte a captivat imaginatia oamenilor timp de sute de ani. In prezent, a fost descoperita o ancora din piatra in stramtoarea Gibraltar, care ar putea reprezenta dovada existentei civilizatiei din Epoca Bronzului descrisa de catre Platon. In cadrul unui nou documentar realizat de National Geographic a fost demarata o cercetare a orasului pierdut, din Satorini (Grecia) pana in insulele Azore, timp in care au fost comparate teoriile din literatura cu privire la civilizatia enigmatica, informeaza Daily Mail. Originile mitului Atlantidei au fost prezentate de catre Platon care a facut referire la orasul scufundat in doua cuvantari ale sale "Temaecus" si "Critas" in secolul IV i.Hr, potrivit descopera.ro.