Faze tari: Site de matrimoniale pentru urangutani; Oamenii astia sunt toti din aceeasi familie! Au incaput in aceeasi poza doar cu drona; Chinezii erau niste perversi in antichitate. Ce au gasit arheologii in mormintele lor

O gradina zoologica olandeza spera sa creasca sansele de inmultire a urangutanilor printr-o metoda inedita. O femela urangutan isi va putea alege masculul preferat pe un touchscreen, inainte ca acesta sa-i fie prezentat. Parcul de primate Apenheul din Apeldoorn va initia un experiment de patru ani, numit "Licitatie pentru urangutani". In cadrul acestui experiment, femela Samboja, de 11 ani, va viziona fotografiile unor posibili parteneri dintr-un program international de reproducere a primatelor mari. Acest program are drept scop sa inteleaga mai bine modul in care isi aleg femelele urangutan masculii cu care se imperecheaza. Unii msculi de urangutan ar putea fi adusi din locuri foarte indepartate, cum ar fi Singaporem noteaza Rador. Studiul face parte dintr-un proiect mai amplu, de studiere a rolului emotiilor in relatiile din lumea animalelor, spune bilogul Thomas Bionda pentru canalul tv olandez NOS, citat de site-ul descopera.ro Asta da familie numeroasa! Traditia spune ca, de Anul Nou Chinezesc, intreaga familie sa se reuneasca in jurul mesei. Insa pentru clanul Ren, insusi satucul Shishe, Shengzhou, din provincia Zhejiang, a ajuns neincapator. Familia Zen are peste 1.000 de membri si se lauda ca a ajuns la a 31-a generatie. Cu prilejul Sarbatorilor de Anul Nou chinezesc, s-au strans cu totii. Au venit de la generatia 25 si pana la micutii in varsta de doar cateva luni de la mii de kilometri distanta. S-au gasit intre ei cu ajutorul unei retele sociale si au folosit ca reper numele unuia dintre stra-stra-bunici. Adunarea a fost organizata in cele mai mici detalii de Ren Tuanjie, presedintele de partid din satul Shishe. Neamurile acestuia au venit din Beijing, Shanghai, Xinjiang si chiar Taiwan. Cel mai batran membru al familiei are 96 de ani, iar cel mai tanar doar doua luni, relateaza Click Descoperiri uimitoare in mormintele dinastiei chineze Han mai multe obiecte de valoare, dar si cateva jucarii sexuale. Potrivit realitatea.net, arheologii au dezgropat aproximativ 2.000 de morminte si se pare ca nobilii care au domnit inaintea erei noastre duceau o viata destul de excentrica si de desfranata. In mormintele acestora au fost descoperite jucarii sexuale din bronz. Obiectele sexuale erau facute din jad, o roca venerata in acea perioada. Datorita frumusetii si puritatii, se credea ca protejeaza impotriva alterarii fizice si spirituale. De asemenea, se credea ca aceste "dopuri" retin esentele vitale care se pot scurge in timpul vietii si al mortii, adica sa mentina chi-ul, conform directorului Muzeului Yizheng, Fan Zhang. Totodata, alte jucarii sexuale au fost gasite si in mormintele barbatilor, insa asta nu ofera o explicatie clar daca erau folosite de catre barbati sau de catre femei, anunta EVZ O seara stropita bine cu alcool te poate lasa cu o mahmureala destul de puternica, daramite doua la rand. Mark McLelland, care lucreaza ca gradinar si peisagist, a incercat sa ii ceara sefului o zi libera. Vineri seara Mark a iesit in oras si a petrecut alaturi de prieteni. Distractia s-a prelungit mai bine de 24 de ore, pana in zorii zilei de duminica. Pierzand total notiunea timpului si ingrijorat ca in cateva ore tanarul va trebui sa aranjeze gradina unui client, a decis sa ii ceara sefului sau o zi libera, relateaza The Sun. Mark a recurs la o minciuna si i-a marturisit lui Greig, coordonatorul sau, ca are probleme la stomac. Raspunsul acestuia a fost foarte prompt, potrivit Stirile ProTv Cercetatorii au descoperit un vulcan de gheata pe planeta pitica Ceres si este posibil sa mai existe, conform unei echipe de cercetatori care a testat posibilitatea ca acesti munti de gheata sa dispara dupa milioane de ani. Vulcanul de gheata (numit si criovulcan) a fost descoperit de nava spatiala Dawn a NASA si are o inaltime de 4 kilometri. Acesta, descoperit in 2015, a fost numit Ahuna Mons. Particularitatea acestui criovulcan este faptul ca este singur pe toata suprafata planetei pitice. Un studiu arata, insa, ca exista posibilitatea ca Ceres sa fi avut mai multi criovulcani, relateaza Science Daily. Cercetatorii sustin ca acestia au fost "erodati" pana la baza odata cu trecerea timpului si nu se pot diferentia de suprafata planetei. Acest studiu va fi publicat in Geophysical Research Letters, informeaza descopera.ro.