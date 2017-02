Faze tari: Protestul, pe intelesul copiilor: Paralela intre Harry Potter si situatia din ultimele zile. Dragnea e Voldemort; Traim intr-o holograma? O echipa de fizicieni sustine ca a gasit dovezi care sustin aceasta ipoteza; Elon Musk vrea sa revolutioneze traficul cu tuneluri pe sub America;

Sambata pe zi am avut chiar un protest al copiilor organizat in Piata. Si totusi, cum ii explici unui prichindel ce s-a intamplat in ultimele saptamani, fara sa folosesti un limbaj prea complex? Apelezi la Harry Potter. O postare de pe Facebook explica foarte bine lucrurile pe intelesul celor mici, folosind personaje pe care probabil le cunosc deja. Astfel, Liviu Dragnea devine Voldemort, doar ca are mustata si dinti mai intunecati decat Lordul Intunericului. Acest Voldemort teleormanean are acoliti in Ministerul Magiei, de unde vrea sa porneasca o lege prin care vrajitorii intunecati, alaturi de Dementori, pot sa plece din temuta inchizoare Azkaban, potrivit playtech.ro. Fizicienii de la Universitatea Southampton sustin ca au gasit dovezi conform carora universul este o iluzie tridimensionala a unei realitati bidimensionale. In urma cercetarilor efectuate de fizicienii de la Universitatea Southampton, Anglia, universul este o "holograma vasta si complexa" si perceptia noastra asupra vietii in trei dimensiuni poate fi doar o iluzie, relateaza Daily Mail . Echipa a investigat iregularitatile lasate in urma Big Bang-ului. Acestia sustin ca exista atatea dovezi pentru aceasta teorie cat exista si pentru celelalte care incearca sa explice iregularitatile, potrivit descopera.ro O fotografie postata pe internet, cu 80 de soimi transportati in avion, a devenit virala. Pasarile ocupa fiecare cate un scaun in avion si au ochii acoperiti pentru a sta linistiti. Conform Business Insider , un print saudit ar fi cumparat bilete pentru toti cei 80 de soimi. Cel care a publicat imaginea pe Reddit a afirmat ca a primit-o de la un prieten care lucreaza ca pilot. Soimul este pasarea nationala a Emiratelor Arabe Unite,scrie stirileprotv.ro. . Vizionarul Elon Musk, CEO-ul companiilor Tesla si SpaceX, are acum in portofoliu inca o companie ce vrea sa revolutioneze traficul. Boring Company este proiectul dedicat tunelurilor ce vor ajuta la decongestionarea traficului. In ianuarie 2016, acesta a prezentat pentru prima oara ideea unui astfel de proiect, iar in ianuarie 2017, acesta a afirmat ca primul tunel de acest fel va fi sapat incepand cu luna urmatoare, in Los Angeles. Elon Musk nu si-a incalcat promisiunea, iar in ultimele zile, prima masina de sapat tuneluri a inceput lucrul, ca parte a unei demonstratii din cadrul competitiei Hyperloop Pod, potrivit playtech.ro Deseori se spune ca razboinicii spartani nu se retrageau si nu se predau niciodata. Ei ar fi luptat pana la moarte, fiind educati in acest stil din copilarie. Insa, in istorie, exista o exceptie clara. In timpul luptelor din Razboiului Peloponesiac numerosi spartani din cadrul elitelor s-au predat. La batalia de la Sphacteria, spartanii au pierdut in fata unei infanterii slabe si au fost obligati sa se preda, actiune care a schimbat dinamica razboiului, informeaza War History Online . Razboiul Peloponesiac dintre atenieni si spartani a fost plin de schimbari si strategii. Spartanii au dorit sa invadeze teritoriul atenienilor din Attica, sa distruga fermele si in cele din urma sa cucereasca Atena, citeaza descopera.ro