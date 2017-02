Faze tari: Cuplu, surprins facand sex in ploaie, in vazul tuturor; Are mii de "animale de companie". Pasiunea bizara a unei fetite; Un model a cheltuit mii de lire pentru a arata precum Barbie

O tanara din Marea Britanie a surprins un cuplu in timp ce facea sex in plina zi, in vazul tuturor. La inceput, ea a crezut ca amorezii se adapostisera sub pod din cauza ploii, dar lucrurile au degenerat. Adolescenta i-a fotografiat si a publicat imaginile pe Internet. Lara Shoemark (19 ani), care este mama a doi copii, a marturisit ca este pentru a treia oara cand surprinde in acelasi loc cupluri care fac sex in public, precizeaza Daily Star. Fata i-a observat pe cei doi cum au inceput sa se sarute, el i-a ridicat fusta, iar cei doi au inceput sa intretina relatii intime fara sa le pese ca cineva i-ar putea vedea, scrie Click.



O fata de noua ani din Statele Unite are o pasiune speciala pentru gandaci, strangand mii de exemplare din diverse specii. Dupa cum reiese din video-ul de mai jos al canalului de YouTube TLC, parintii acesteia nu sunt foarte incantati, dar au inteles pasiunea copilului, incurajand-o sa adune cat mai multi. Fetita doreste sa schimbe perspectiva oamenilor asupra gandacilor, descriindu-i ca "nu sunt monstrii, ci sunt chiar draguti si simpatici". Pasiunea fetitei merge si in aria cunoasterii acestora, dovedind ca stie cel putin lucruri elementare despre aceste "animale de companie", noteaza descopera.ro Dependenta de chirurgia plastica. Un model a cheltuit mii de lire pentru a arata precum Barbie. Motivul pentru care a pelat la bisturiu este uimitor. Jennifer Pamplona, 24 de ani, a cheltuit peste 80.000 de lire sterline pe operatii estetice care sa o faca sa arate precum variana umana a unei papusi Barbie, prietena papusii masculine Ken. Conform stirileprotv.ro, Jennifer Pamplona, cunoscuta drept "Susi Doll", este dependenta de chirurgie estetica desi a trecut prin zeci de interventii. Tanara a recurs la aceste operatii in memoria iubitului ei care a decedat, relateaza EVZ O echipa de cercetatori a reusit sa restabileasca auzul la soareci pana la 25 de decibeli (echivalentul unei soapte). Acest studiu a avut in vedere studierea si tratarea Sindromului Usher, care se intalneste si la oameni, noteaza Science Daily. Aceasta boala este genetica si este asociata in principal cu hipoacuzia, adica auzul foarte slab dezvoltat. Pentru a restabili auzul la soareci, cercetatorii de la Boston Children''s Hospital si de la Harvard Medical School au folosit un vector sintetic (gene sintetizate in laborator), numit Anc80, pe care l-au introdus in cohlee (o portiune din urechea interna), anunta descopera.ro. O concurenta de la un concurs de sarituri in apa televizat, asemanator cu cel de la noi, si-a uimit colegii de platou. Este vorba chiar de varianta spaniola a competitiei "Splash! Vedete la apa". Patricia Martinez a purtat un costum de culoarea pielii, subtire, care atunci cand a intrat in contact cu apa a devenit putin transparent. Astfel ca atunci cand a iesit din bazin si a venit in fata juriului, cameramanul a fost atat de distras de detaliul care iesea in evidenta, incat a uitat sa-i mai filmeze chipul. La inregistrarea emisiunii, acesta a indreptat obiectivul catre zona sanilor, potrivit Click