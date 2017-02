Faze tari: Fetita care la 5 ani a nascut un baietel perfect sanatos; Un rus a construit o biserica de zapada in 2 luni, pentru ca in zona nu exista o capela; Luna se afla pe o traiectorie de coliziune cu Pamantul

In prezent, Luna se indeparteaza de Pamant cu 3,8 centimetri in fiecare an. Insa expertii considera ca lucrurile se vor schimba in viitor, iar cele doua corpuri ceresti s-ar putea afla pe o traiectorie de coliziune. Daca Pamantul si Luna s-ar ciocni, planeta noastra s-ar trasforma intr-un ocean de magma. Predictiile au fost facute de catre Dr. Jason Barnes, cercetator din cadrul Universitatii Idaho, noteaza Daily Mail. "Stadiul final al evolutiei sistemului Pamant-Luna va fi reprezentat de coliziunea dintre cele doua corpuri", declara Dr. Barnes, citat de site-ul descopera.ro In urma cu opt decenii, a existat un caz care a socat intreaga lume si chiar si in prezent ramane o raritate, aproape inimaginabil. Cand abdomenul Linei Medina a inceput sa creasca in volum foarte mult, doctorii au crezut ca are o tumoare - avea doar cinci ani totusi, era de neconceput o sarcina. Dupa ce i s-au facut mai multe investigatii, s-a descoperit ca fetita de doar cinci ani era gravida in a saptea luna. Cateva saptamani mai tarziu, ea a dat nastere unui baietel foarte sanatos, precizeaza The Sun. Au trecut 80 de ani de atunci, iar Lina inca ramane cea mai tanara femeie care a dat nastere unui copil perfect sanatos, scrie Click Gestul unui barbat din Rusia pentru satul in care s-a nascut a uimit pe toata lumea. In doua luni, a construit o biserica de zapada in centrul localitatii. Spune ca a luat aceasta hotarare pentru ca nici in sat si nici in apropiere nu exista o capela, unde oamenii sa se roage. De cum au inceput sa cada primii fulgi de nea, barbatul s-a apucat de treaba. Pentru inceput, a adunat zapada necesara pentru a-si duce la bun sfarsit planul. Spune ca a avut nevoie de 12 metri cubi de omat pentru constructie. Si, povesteste el, a lucrat zi de zi, timp de doua luni, ca sa termine lacasul de cult, relateaza Stirile ProTv Situatie hilara la Targoviste, unde cei care primesc ajutor social s-au imbolnavit subit cand au fost chemati sa curete zapada din oras. Din cei 300 de oameni care primesc ajutor de la stat si sunt obligati sa lucreze in folosul comunitatii, s-au prezentat doar 19 femei si un barbat sa dea la lopata. Restul au adus... scutiri medicale. Suparat, primarul a cerut o ancheta, ca sa verifice daca adeverintele sunt reale. Printre cei care au ramas acasa se numara si o femeie de 54 de ani. Sustine ca sufera de mai multe afectiuni si frisoane, care ii taie cheful de munca, informeaza Stirile ProTv . Samanta Lily are cu ce! Femeia a impresionat mii de barbati cu "puterile" sale extraordinare. Nu are nevoie de maini pentru a-si desface camasile, ci totul sta in bustul sau imens, de care se ajuta pentru a face nasturii sa zboare. A devenit o senzatie a Internetului si este constienta de acest lucru, doar reuseste sa faca bani buni din aparitiile sale pe retelele sociale. Cere 20 de dolari pe luna de la cei care o urmaresc pe Snapchat si vor sa vada in fiecare zi o mostra de goliciune, noteaza The Sun, citat de Click