Faze Tari: Un prezentator Tv a lasat un medic sa-i verifice testiculele in direct; De cand a fost adoptat, catelul asta isi imbratiseaza non-stop stapana; A supravietuit cinci ore intr-o mlastina, scufundat aproape complet, doar cu nasul la suprafata

In momentul in care Kayla Filoon a decis sa-l adopte pe Russ, viata catelului s-a schimbat complet. E tare atasat de stapana sa si adora sa se cuibareasca in bratele ei. Russ a fost un catel chinuit. Cand Kayla l-a vazut pentru prima oara avea rani la coada, urechi si pe piele. "Era batut si speriat. Cand l-am vazut, s-a apropiat, s-a uitat atent la mine si apoi mi-am dat seama ca trebuie sa fac ceva. Am zis gata! Trebuie sa-l salvez", a declarat Kayla. Studenta de 20 de ani este voluntar la un adapost de animale din Philadelphia. Pitbull-ul, in varsta de 4 ani, locuieste acum cu Kayla si este un catel tare rasfatat. Doarme cu Kayla, merge la cumparaturi, se plimba se masina si cel mai mult ii place sa o imbratiseze, anunta Click Un barbat de 49 de ani din orasul Gura Humorului a ajuns acasa, beat fiind, fara caruta plina cu lemne si fara calul inhamat la ea, pe care le-a pierdut in timpul drumului plin de peripetii catre casa. Politistii din Gura Humorului au fost sesizati zilele trecute de un barbat din oras despre faptul ca, in timpul noptii, in timp ce se indrepta spre casa, din cauza starii de ebrietate in care se afla, a cazut din caruta, iar calul si-a continuat drumul. Astfel, cercetarile politistilor au stabilit faptul ca Dumitru A., de 49 de ani, care nu are nicio sursa de venit a plecat de acasa spre comuna Manastirea Humorului, pentru a aduce o caruta cu lemne de foc din padure, relateaza Libertatea Un fermier australian a supravietuit cinci ore intr-o mlastina, scufundat aproape complet, doar cu nasul la suprafata, dupa ce excavatorul pe care-l conducea s-a rasturnat .Barbatul de 45 de ani aproape ajunsese acasa, cand a patit-o. A avut noroc ca, pana la urma, un vecin l-a auzit strigand dupa ajutor si a dat alarma, scrie Stirile ProTV Se pare ca nu doar prezentatoarele sexy se fac de rusine in fata a milioane de telespectatori. Alexander Armstrong, gazda unei emisiuni matinale din Marea Britanie, a vrut sa prezinte o tema educativa de sanatate, dar oamenii care l-au vazut au perceput altfel lucrurile. In cadrul emisiunii s-a vorbit despre cancerul de prostata si testicular, astfel ca in platou a fost invitat un medic pentru a le vorbi celor din emisiune si telespectatorilor despre cum poate fi depistata din timp si tratata, dupa cum precizeaza The Mirror. Totusi, prezentatorul s-a gandit ca ar fi mai bine daca doctorului i s-ar da ocazia de a si exemplifica testul, asa ca s-a oferit sa-i fie verificate propriile testicule, anunta Click Piaggio, o companie cunoscuta pentru scuterele Vespa pe care le produce, a anuntat Gita, un robot care transporta bagajele in locul oamenilor. Vehiculul are o inaltime de 66 de centimetri, poate transporta o greutate maxima de 18 kilograme si atinge o viteza de 35 Km/h. Gita il poate urmari pe posesor sau merge pe un traseu pe care a mai mers anterior. Vehiculul recunoaste semnele de circulatie, culorile semaforului si alte marcaje stradale. Motorul electric al robotului primeste energie de la o baterie care ofera o autonomie de opt ore de utilizare continua, scrie Go4it.ro