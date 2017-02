Faze tari: Gafa de proportii la Fed Cup. Au pus imnul Germaniei din perioada nazista; Ultima fita! Funeralii ca la discoteca; Savantii au descoperit in sfarsit cum au dezvoltat plantele carnivore gustul pentru hrana

Organizatorii intalnirii din turul I al Grupei Mondiale I a Fed Cup dintre SUA si Germania au comis o gafa imensa. Americanii au pus la statia de amplificare a arenei din Hawaii imnul Germaniei din perioada nazista, din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Barbara Rittner, capitanul nejucator al Germaniei, a reactionat dur, conform agentiei de presa AFP: "E o gafa care nu se poate ierta si o lipsa de respect incredibila". "Federatia americana prezinta scuze sincere echipei de tenis a Germaniei, precum si suporterilor sai pentru utilizarea unei versiuni depasite a imnului german. Este vorba despre o eroare care nu se va mai produce" - se arata intr-un comunicat emis de americani, potrivit gsp.ro. Ce idee nebuneasca! Preotul budist japonez Gyosen Asakura, de 49 de ani, a revolutionat funeraliile din templul sau aflat in orasul Fukui. Pasionat de muzica electronica, el si-a achizitionat un set de boxe de discoteca si o instalatie de sunet extrem de performanta, demna de un DJ profesionist. Si pentru ca slujbele sa fie la cel mai inalt nivel spiritual, templul a fost dotat si cu o orga de lumini si un set de lasere. Prima slujba in stil disco va avea loc in luna mai, si va costa 2.684 dolari. Pana acum si-au facut rezervari la Asakura 38 de persoane, care vor ca urna in care le va fi depusa cenusa sa vibreze pe ritmuri techno, relateaza Click. Apetitul planetelor carnivore pentru animale este raspandit in intreaga lume, dar savantii nu intelegeau pe deplin cum aceasta inovatie a naturii a putut aparea in zone atat de dispersate. O noua analiza a avut in vedere examinarea mecanismelor unor specii distincte de plante carnivore din Australia, America de Nord si Asia, gasind ca aceste mecanisme sunt remarcabil de similare, desi plantele au evoluat in medii separate, noteaza Science Alert. Biologul Victor A. Albert, de la Universitatea Buffalo, sustine ca "exista doar cateva cai pentru a deveni o planta carnivora. [...] Aceste plante au uneltele genetice si incearca sa vina cu o solutie la problema transformarii in planta carnivora. In cele din urma, toate ajung la aceeasi solutie", noteaza descopera.ro. O fotografie oficiala a unui ofiter din Statele Unite s-a transformat intr-o frumoasa declaratie de iubire. Catelul sau, angajat al Departamentului pentru protectia naturii, a stat cuminte la poza, alaturi de el. Nu pentru mult timp insa. A inceput sa il atinga pe obraz pe ofiter si sa se tot alinte parca in fata aparatului foto. Imaginile au devenit repede virale pe internet si au fost distribuite in mediul online de sute de ori, informeaza Stirile ProTv. Arheologii au descoperit inca o pestera langa Marea Moarta care continea manuscrisele evreiesti ale comunitatii antice de la Qumran, din timpul perioadei celui de al doilea templu, intre 516 - 70 i.e.n. Cercetatorii de la Hebrew University si Israel Antiquities Authority au descoperit inca o pestera care a continut manuscrise ale comunitatii antice iudaice de la Qumran, noteaza Archaeology. Manuscrisele de la Marea Moarta reprezinta mai bine de 900 de documente istorice si religioase iudaice, inclusiv texte din Biblia ebraica si lucrari filosofice ale membrilor comunitatii care a trait la Qumran in perioada celui de al doilea templu, anunta descopera.ro.