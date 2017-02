Faze tari: In Marea Britanie s-a nascut un catel din rasa Labrador Retriever cu blana de culoare verde; Doi tineri, filmati in timp ce intretineau relatii sexuale la cinema, in Suceava; A vrut sa-si arate bijuteriile, dar si-a dezgolit din greseala sanii

O prezentatoare argentiniana s-a facut de rusine dupa ce si-a aratat accidental unul dintre sani in timpul unei emisiuni in direct. Pe moment, nu a parut ca a realizat ce facuse, dar cand si-a dat seama, s-a simtit tare rusinata. Frumoasa bruneta se afla in mijlocul unei discutii cu invitatii si colegii de platou si a vrut sa le arate bijuteriile de la gat, dupa cum relateaza Daily Star. Situatia a scapat de sub control la propriu dupa ce bluza, foarte decoltata, i-a alunecat usor pe umarul drept si i-a dezvelit unul dintre sani, noteaza Click In Clayton-le-Moors, din comitatul Lancashire, Marea Britanie, s-a nascut un catel din rasa Labrador Retriever, care are blana de culoare verde. Restul cateilor, fratii sai care sunt patru la numar, au blana de culoare aurie. Catelul are aceasta culoare din cauza cantitatii mari din organism a biliverdinei acumulata din placenta mamei, noteaza Rador. Biliverdina este un pigment biliar tetrapirolic verde si este un produs al catabolismului hemului. Acesta este pigmentul responsabil pentru culoarea verzuie a blanitei catelului, relateaza Agentia de presa TASS. In scurt timp, culoarea blanii isi va reveni la normal, sustin Elaine Cooper si sotul acesteia, Mark, stapanii catelului neobisnuit, scrie descopera.ro . Doi tineri indragostiti au fost filmati in timp ce intretineau relatii sexual intr-o sala de cinema din Suceava, unde mersesera sa vizioneze filmul "Fifty Shades Darker". Momentul erotic a fost imortalizat intr-una dintre salile Cinema City Suceava, din complexul comercial Iulius Mall de un alt spectator care intrase in sala pentru a viziona filmul, relateaza Adevarul. Ulterior, au fost sesizati si agentii care asigura paza complexului Cinema City, care au intervenit si i-au evacuat din sala pe protagonistii scenei erotice, relateaza Stirile ProTv . Statuia infama, numita "Kindlifresser" (Mancatorul de copii), a fost construita in 1546. In rest, istoria acesteia a ramas in mare parte necunoscuta. Pe seama statuii din Berna, capitala Elvetiei, s-au speculat multe. In ciuda acestui lucru, discutia ramane deschisa, relateaza Curiosity. Construita in 1546, statuia care infatiseaza un barbat care mananca un copil, aceasta a terorizat multe generatii de copii. Exista mai multe teorii populare principale cu privire la provenienta si motivul prezentei statuii, anunta descopera.ro Sunt cei mai buni prieteni! Dorm impreuna, se joaca tot timpul si isi impart mancarea. Este vorba despre o prietenie inedita intre un catel si o pisica. Felina e tare atasata de ultimul membru al familiei, pe care il rasfata cat e ziulica de lunga. Acest video a devenit viral la scurt timp dupa ce a ajuns pe Internet, scrie viralnova.com. In clip apare o pisica dragalasa care linge un catel. Patrupedul a fost adoptat, iar pisica este atat de bucuroasa ca are un partener de joaca incat nu se mai desparte de catel, arata Click