Faze tari: Un nou mister a fost rezolvat: De ce nucleul Pamantului ramane solid, desi este mai incins decat Soarele?; Google se aliaza cu H&M pentru a crea haine pe gustul tau; TOP 5 miliardari care au ajuns la sapa de lemn

Cel mai in voga creator de moda de la urmatorul Festival de Moda ar putea fi smartphone-ul tau, asta multumita proiectului Data_Dress. Casa de moda digitala Ivyrevel, a celor de la H&M, lucreaza la o colaborare cu Google, numita "Data_Dress". Proiectul are la baza o aplicatie Android care invata despre utilizator si ii poate proiecta o piesa de imbracaminte personalizata, conform Mashable. Aceasta initiativa este parte a proiectului Coded Couture a celor de la Ivyrevel. "Suntem pe cale sa schimbam industria de moda prin faptul ca luam in calcul personalitatea clientului in procesul de creare cu ajutorul unei tehnologii de date", mentioneaza Aleksandar Subosic, unul dintre fondatorii Ivyrevel, noteaza Playtech Nucleul Pamantului a reprezentat un mister timp de zeci de ani pentru cercetatori. In interiorul miezului topit al planetei se afla un alt strat care in ciuda temperaturii mai mari decat cea a Soarelui nu se topeste. Un nou studiu a dezlegat acest mister, sugerand ca totul este posibil datorita modului in care au fost asezati atomii. In interiorul topit al Pamantului se afla o masa de fier cristalizat care are aproximativ marimea Lunii. In interiorul Pamantului, presiunea este de 3,5 milioane de ori mai mare decat la suprafata, iar temperatura este in medie de 6.000 de grade Celsiu, potrivit Descopera Investitiile neinspirate, criza economica sau problemele cu legea i-au dus la sapa de lemn pe unii dintre miliardarii lumii care odinioara tineau primele pagini ale ziarelor datorita conturilor lor cu cel putin 10 cifre. Mai jos gasiti o lista cu 5 personalitati care au vazut reversul medaliei si au cazut de pe cele mai inalte culmi ale succesului, ajungand astfel de la extaz la agonie. EvoNews a intocmit o lista cu 5 dintre cei mai mari perdanti din business de la nivel mondial. Acestia sunt miliardari celebri din intreaga lume care, desi pareau sa fi asigurat financiar viitorul multor generatii din arborele lor genealogic, au ajuns faliti, noteaza Vocea Ultimele doua saptamani au fost o intreaga tevatura in Romania. Proteste, Ordonante de urgenta, declaratii si certuri intre taberele de politicieni si protestatari. Ei bine, oamenii cu imaginatie nu au ramas indiferenti la nebunia creata si s-au miscat repede, asa ca in foarte scurt timp s-a umplut Intenetul de jocuri care il ironizeaza pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Zi de zi, pe Facebook, se distribuie o serie de jocuri create de catre romanii cu imaginatie, care il au in prim-plan pe Liviu Dragnea, poate unul dintre cele mai pronuntate nume din Romania in ultima perioada. Dupa ce Flappy Dragnea, PSD Invader si Cacman au creat o adevarata isterie in randul internautilor, informeaza Playtech Controlate de calculator si coordonate dintr-un centru de comanda aflat la distanta, dronele pentru transport de persoane si-ar putea face debutul in Dubai chiar din aceasta vara. Potrivit unui clip promotional publicat de o agentie guvernamentala, orasul Dubai va avea incepand cu luna iulie un nou serviciu pentru transport de pasageri, asigurat pe calea aerului cu ajutorul unei flote de Drone "auto-pilotate". Vehiculul de zbor este eHang184, o un model de drona proiectat si construit in China, capabil sa transporte un singur pasager cu greutate de pana la 100 Kg, atingand o viteza maxima de 160 Km/h. Vehiculul de zbor cu propulsie electrica are o autonomie de 50 km, sau 30 minute de zbor, potrivit Go4IT