​Faze tari: Un politist australian a prajit un ou, intr-o tigaie, pe capota masinii; Disparuti acum 200 de ani, mai multi castori au fost observati din nou pe raurile Prahova si Teleajen; Cercetatorii au determinat o bacterie sa produca electricitate

Noi, oamenii, suntem obisnuiti sa credem ca animalele nu au o gandire rationala si nu pot fi capabile de actiuni complexe. Totusi, cainii au uimit mereu prin inteligenta lor, iar acest Husky a dovedit ca poseda chiar indemanare in a evada din custi. Camerele de supraveghere dintr-o clinica veterinara din China au surprins momentul in care un catel din rasa Husky siberian a evadat din propria cussca, iar apoi si-a eliberat alti doi "colegi" de "temnita", dupa cum precizeaza Metro.co.uk. Cand medicii veterinari au descoperit intamplarea neobisnuita pe inregistrarile video, nu le-a venit sa-si creada ochilor, informeaza Click Daca la noi iarna nu se da inca dusa, in Australia este plina vara. Si vremea este atat de calduroasa, inca i-a inspirat un experiment unui politist aflat in misiune in statul Queensland din nord-estul tarii. Acesta a vrut sa demonstreze ca isi poate praji un ou pe capota din fata masinii. Ce-i drept, s-a pregatit din vreme si a adus o tigaie. N-a durat decat cateva clipe, pana cand agentul a putut savura oul prajit , in timpul misiunii. In aceste zile, temperaturile ating 45 de grade celsius in regiune, relateaza Stirile ProTv Disparuti acum 200 de ani, castorii au aparut din nou in Prahova. Primele semnale au fost primite de catre vanatori in urma cu mai multi ani, dar in ultima perioada animalele sunt vazute din ce in ce mai des, mai ales pe raurile Prahova si Teleajen. Seful Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Amatori (AJVPS) Prahova, Valeriu Bolgiu, a declarat, ca in Prahova, la ora actuala, exista aproximativ 10-12 familii de castor, ceea ce inseamna un numar de 20, 30 de exemplare. Primii au aparut acum cativa ani, dar in ultima perioada numarul lor a crescut, noteaza Mediafax, citata de site-ul descopera.ro. Un barbat in varsta de 27 de ani a ajuns la un acord neobisnuit cu iubita lui, mai tanara cu cinci ani. Femeia are voie sa intretina relatii intime si cu alti barbati in afara de el, cu conditia sa nu-l paraseasca. Relatia este "deschisa" numai in ceea ce o priveste pe ea, pentru ca barbatul ii este in continuare loial. Beatrice Gibbs (22 de ani) marturiseste ca nu se simte deloc vinovata pentru ca il "insala" pe iubitul ei, Adam Gillet (27 de ani), potrivit The Sun. Femeia a marturisit ca aceasta era singura solutie pentru ca cei doi sa nu se desparta, intrucat daca nu ar fi lasat-o sa se vada cu alti barbati, ea l-ar fi inselat oricum, scrie Click In natura, unele specii produc curent electric ca parte din metabolismul lor, iar acum cercetatorii au gasit o cale de a da aceasta proprietate si altor bacterii care nu produc electricitate. Cercetatorii au reusit sa determine bacteriile de a produce curent electric prin procesul de metabolism, mizele fiind crearea unei surse de energie si tratamentul apei menajere, relateaza Science Daily. Zach Rengert, co-autor al acestui studiu, a mentionat ca "acest concept presupune ca, daca doar inchidem apa menajera intr-un container si dam bacteriei un electrod, poate produce electricitate in timp ce curata apa", potrivit descopera.ro