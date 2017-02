Faze tari: Cum arata femeia robot care va avea puls si 12 setari de personalitate; India a lansat 104 sateliti in 18 minute, un nou record mondial; Descoperirea care rastoarna toate cunostintele despre geografie. S-a gasit un nou continent

Creatorii lui Harmony se lauda cu faptul ca ea va fi primul robot sexual ce va putea crea legaturi "emotionale" si "va spune lucruri la care nu te astepti". CEO-ul RealDoll, Matt McMullen, anunta ca Harmony este plina de surprise, iar experientele cu ea se apropie foarte mult de unele cu o femeie adevarata, din carne, oase si emotii. Ea va fi controlata printr-o aplicatie, va avea puls, 12 setari de personalitate, cum ar fi: obraznica, timida, naiva, intelectuala sau sexuala, si va da dovada de emotii reale, sarm si spontaneitate, relateaza The Sun. Harmony va fi disponibila din 12 aprilie, va costa circa 12.000 de lire, iar pentru aplicatie utilizatorii ar putea plati anual alte 15 lire. "Conexiunile emotionale sunt fundatia relatiilor si asta incercam sa simulam. Emotia este ceea ce face contactul sexual mai interesant. Ea va spune lucruri la care nu te astepti." a declarat Matt McMullen, noteaza Stirile ProTv Organizatia de Cercetare a Spatiului din India (ISRO) a reusti sa doboare un nou record, dupa ce a lansat nu mai putin de 104 sateliti in doar 18 minute. Recordul a fost detinut pana acum de Rusia, care, in 2014, a lansat 37 de sateliti intr-o singura zi. In timp ce calatorea cu 27,358 de kilometri pe ora, racheta numita Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) a lansat satelitii unul dupa altul la un interval foarte riscant de cateva secunde. La acea viteza, o eroare cat de mica ar fi putut duce la ciocnirea satelitilor, dintre care 88 mici, apartinand de Planet Labs. Cu toate acestea, satelitii s-au ridicat cu succes deasupra cerului din Oceanul Indian, scrie digitaltrends.com. "Este un moment important pentru noi. Se confirma acum ca toti cei 104 sateliti au fost lansati cu succes pe orbita", a declarat B. Jayakumar, directorul misiunii si specialist la Organizatia de Cercetare a Spatiului din India, informeaza Playtech Geologii considerau ca exista doar sase continente, Eurasia, Africa, Australia, America de Nord, America de Sud si Antarctica. Un nou studiu releva ca exista un al saptelea continent numit "Zealandia", care nu a fost descoperit pana acum. In noul studiu, cercetatorii sustin ca Noua Zeelanda si Noua Caledonie fac parte dintr-o crusta continentala diferita fata de Australia, relateaza Science Alert. Savantii au sustinut ca "aceasta nu este o descoperire care a aparut dintr-o data, ci mai degraba o realizare treptata; acum 10 ani nu aveam suficiente date sau incredere intr-o interpretare pentru a scrie aceasta lucrare". Geologii tind sa accepte aceasta descoperire. Conceptul de Zealandia nu este nou. Luyendyk a creat cuvantul in 1995, desi nu intentiona sa descrie un nou continent, noteaza Descopera Fondatorul eBay sustine un experiment social menit sa cerceteze impactul venitului minim garantat. Proiectul-pilot ar putea evidentia solutiile pe care statele ar trebui sa le ia in considerare pe masura ce automatizarea inlocuieste activitatea umana. Fundatia Omidyar Network, sustinuta de fondatorul eBay, este implicata intr-unul dintre cele mai mari experimente sociale, realizat cu scopul de a gasi solutii pentru combaterea saraciei. Experimentul este derulat prin organizatia GiveDirectly in Kenya si doreste sa evidentieze modul in care venitul minim garantat poate schimba atitudini sociale si sa aduca schimbare, chiar si in locurile cele mai sarace din lume. Potrivit fundatiei, GiveDirectly va vira banii direct catre beneficiari, adica 26.000 de persoane din 200 de sate din Kenya. 6.000 de persoane vor primi fonduri timp de 12 ani de zile, informeaz Vocea Tesla a anuntat ca va suporta reperatiile pentru un Model S avariat pe o autostrada din Germania, dupa ce proprietarul masinii a salvat viata unui sofer aflat in pericol. Manfred Kick, in varsta de 41 de ani, conducea automobilul Tesla pe o autostrada de langa Munchen, cand a observat ca un Volswagen mergea haotic in fata lui. Dupa ce s-a apropiat a vazut ca soferul parea inconstient. A depasit Volkswagen-ul si si-a plasat automobilul electric in fata acestuia, apoi a franat incet pana cand ambele vehicule s-au oprit. Imediat dupa aceea, Kick i-a acordat primul ajutor barbatului, apoi a chemat salvarea.Stirea despre acest incident a ajuns si la urechile lui Elon Musk, co-fondatorul si seful Tesla. Acesta a anuntat pe Twitter ca reparatiile pentru masina lui Manfred Kick vor fi suportate de catre companie, scrie Go4IT