Faze Tari: O familie de transsexuali: erau mama si fiu, acum sunt tata si fiica; O echipa de cercetatori va reinvia mamutul in doi ani; A iesit din mormant dupa ce a stat ingropat 24 de ore intr-un sicriu de lemn. Imaginile urmarite live pe Youtube.

Bloggerul rus Gabar a iesit vineri din mormant dupa ce a stat ingropat 24 de ore intr-un sicriu de lemn, intr-un gest voluntar care a putut sa fie urmarit in direct pe Youtube. "Sunt bine!", le-a spus tanarul de 30 de ani sustinatorilor sai, care au dat la o parte pamantul ce acoperea sicriul, cu ajutorul lopetilor, o munca ingreunata de zapada si de frigul patrunzator. Imediat dupa ce a iesit, Gabar a marturisit ca in afara de o mica durere de cap se simte bine, dar a recunoscut ca dupa 12 ore de stat ingropat a inceput sa se resimta in plan psihic. Dupa ce a fost primit cu urale si a fost imbratisat de mama lui, care l-a asteptat la marginea gropii de un metru adancime, Gabor a baut un pahar de coniac pentru reusita sa, relateaza Stirile ProTV O mama din Marea Britanie si-a sustinut fiul sa-si schimbe sexul. Acum, eset mandra ca are o fiica, dar asta nu e totul. Fiica sa a determinat-o pe mama sa sa-si schimbe si ea sexul, iar acum sunt tata si fiica. Erica House nu a stat in calea hotararii fiului sau de a lua la doar 14 ani un tratament cu estrogen pentru a-si schimba sexul. Dupa doar un an, Corey, fiica transsexuala, se poate mandri ca nu mai are o mama pe nume Erica, ci un tata pe nume Eric, care si el si-a schimbat sexul. Ericai ii venise aceasta idee la scurt timp dupa decizia lui Corey, astfel ca le-a spus celorlalte fiice ale sale, Chelsea (22 de ani), Kailee (14 ani), Ellen (opt ani), Willow (sase ani) si Savanna (patru ani) ca dupa putin timp, i se vor adresa cu apelativul tata. In urma cu an a inceput tratamentul cu testosteron, iar luna viitoare urmeaza sa faca o operatie de inlaturare a sanilor, anunta Click Echipa de savanti care depun eforturi de "de-extinctie" sustine ca vor putea crea un hibrid elefant-mamut in doi ani. Mamutul lanos a disparut de pe Pamant acum 4000 de ani, dar acum savantii sustin ca sunt aproape de a reusi sa reinvie animalul antic intr-o forma revizuita, printr-un proiect ambitios de inginerie genetica, George Church, cercetatorul care conduce acest proiect, a spus la simpozionul stiintific anual din Boston al American Association for the Advancement of Science (AAAS), a dezvaluit: "Scopul nostru este sa producem un embrion de hibrid elefant-mamut [...] De fapt, va fi mai mult un elefant cu un numar de trasaturi de mamut". Asadar, hibridul va avea trasaturi de mamut precum urechi mici, tesut subcutanat, blana mare si sange adaptat la rece. Genele de mamut vor fi imbinate in ADN-ul elefantului cu ajutorul unei unelte puternice de editare genetica numita Crispr, scrie Descopera.ro "Cine sa fie adevaratul tata? E oare mama ta o mincinoasa?" Cu asemenea reclame, chipurile ghiduse, un laborator de analize medicale din statul american Virginia a provocat un urias scandal. Cel mai mult a deranjat folosirea in afise a unui tanar in uniforma, in conditiile in care in zona exista mai multe baze militare.Ca sa nu mai spunem ca alternativa sugerata pentru identitatea tatalui este a postasului. "Ne-a inspirat insasi realitatea", este explicatia oferita de proprietara laboratorului, anunta Stirile ProTV Suparare mare pentru un sot infidel din Franta. Acesta a dat compania Uber in judecata invocand faptul ca din cauza unui bug informatic din aplicatie sotia sa si-a dat seama pe unde umbla si ca o inseala. Mai mult, femeia a si divortat intre timp. Acum, infidelul cere de la Uber 45 de milioane de euro. Barbatul, un om de afaceri, a folosit o singura data telefonul sotiei pentru a verifica ceva in aplicatia Uber si apoi s-a delogat, insa telefonul sotiei a continuat sa primeasca informatii despre locurile de unde barbatul lua masini in regim Uber si destinatiile sale, noteaza Click