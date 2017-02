​Faze tari: A "luat" patru radare in doar cinci minute; Cel mai mare jaf din istoria Angliei a fost realizat de un grup de... bunici; Un grup de cercetatori sustine ca pe viitor oamenii vor trai chiar si 500 de ani

Grupul de persoane, cu varstele cuprinse intre 42 si 76 de ani, au planuit trei ani de zile acest raid. In weekendul Pastelui din anul 2015, un grup de oameni in varsta au realizat cel mai mare jaf din istoria Angliei dupa ce au furat obiecte in valoare de milioane de dolari din "Hatton Garden Safety Deposit", din Londra, conform Curiosity. Acestia au patruns in Hatton Garden Safety Deposit din Londra in timpul sarbatorilor pascale din anul 2015. Au folosit echipament greu de a gauri peretii grosi de beton, golind continutul a 73 de cutii: aur, bijuterii si bani. Spargerea a avut o valoare totala de 14 milioane de lire sterline. Acestia au fost prinsi la scurt timp dupa aceea, dar interesant este ca nici macar acum toata valoarea nu a fost recuperata, scrie descopera.ro Revolutie pe piata chipsurilor! O companie americana a lansat recent pungile din care le poti turna direct in gura. Este vorba de pungi numite Fail Chips Bags, in care se afla chipsuri deja faramitate. Astfel, acestea pot fi turnate direct in gura, fara a risca sa mai ramai cu mainile unsuroase, dupa ce le atingi. Au fost puse pe piata chipsuri faramitate in trei variante de arome: sare si otet, gratar, si ardei iute Jalapeno (n.r. specie de ardei iute mexicana). Pe langa faptul ca, turnandu-le in gura, nu te mai murdaresti pe maini, la cinema, nu se mai aud zgomote prea mari cand le rontai, anunta Click Majoritatea oamenilor petrec Ziua Indragostilor cu persoana iubita, nu este si cazul lui Manuel Garcia, un american al carui plan a ajuns viral pe retelele de socializare. Un tanar din Texas a povestit intr-o serie de mesaje pe Facebook ca a petrecut doua zile sub logo-ul montat pe peretele unui magazin Walmart. Motivul? Litera "P" dintr-un semn-indicator atarna periculos, pe punctul de a cadea, iar daca ar fi fost lovit barbatul ar fi avut motive sa dea lantul de magazine in judecata, relateaza Metro. "Stau aici si astept sa cada "P"-ul pentru a da Walmart in judecata" a scris barbatul pe Facebook. Fotografiile sale s-au viralizat iar dupa ce povestea sa a ajuns in presa locala Manuel a venit si cu explicatii. Totul a fost o gluma pentru prietenii lui si nu si-a imaginat ca pozele se vor viraliza, anunta Stirile ProTv. Cercetatorii din domeniul futurologiei, stiinta care se ocupa cu studiul, explorarea si cercetarea viitorului, stiinta a previziunii, sustin ca omul ar putea trai pana la varsta de 500 de ani. Atunci cand omul respecta absolut toate regulile unui stil de viata sanatos, acesta poate trai pana la varsta 120 de ani, iar toate descoperirile facute de noile generatii de cercetatori si cele care vor urma sa fie efectuate pot prelungi practic viata omului pana la nesfarsit, sustin cercetatorii din domeniul futurologiei, relateaza Rador. Cercetatorii din domeniul futurologiei mai sustin ca omul ar putea trai pana la varsta de minimum 500 de ani. Potrivit celor mai importanti experti in futurologie de la nivel mondial, in ultimii 30 de ani, omenirea va descoperi reteta "vietii eterne", potrivit descopera.ro Performanta greu de egalat pentru un vitezoman din Dorohoi, judetul Botosani. Soferul de 43 de ani a fost surprins in judetul Neamt de patru aparate radar, in interval de 5 minute, cu viteze care frizeaza absurdul. Primul radar, amplasat in comuna Horia, indica 126 km/h, viteza confirmata si de al doilea aparat la iesirea din localitate. A treia abatere a fost depistata la intrarea in comuna Secuienii Noi (215 km/h). Soferul a fost oprit cateva sute de metri mai incolo, in localitate, la al patrulea punct de control (130 km/h). Oamenii legii i-au aplicat patru amenzi in valoare de 1.305 lei fiecare (5.220 de lei in total) si i-au suspendat permisul de conducere pentru 360 de zile. Astfel, soferul vitezoman, care conducea un BMW Seria 5, are permisul suspendat pentru un an intreg, arata Click.