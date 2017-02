Faze tari: Metoda inedita pentru contrabanda cu cocaina, descoperita de politia din Thailanda; Lesina cand face sex; Un tratament revolutionar bazat pe marijuana are rezultate uimitoare asupra uneia dintre cele mai agresive forme de cancer care ataca creierul

Politia din Thailanda a anuntat ca a descoperit o noua modalitate folosita de traficantii de droguri pentru a transporta ilegal cocaina. Ei amesteca praful de cocaina cu lotiune de corp. O femeie din Ecuador a fost arestata luni pe aeroportul din Bangkok, noteaza Rador. Un oficial al politiei a declarat pentru BBC ca ofiterilor anti-drog li s-a parut suspecta cantitatea mare de lotiune de corp (6 flacoane) pe care femeia o transporta, informeaza descopera.ro. . Britanica Laura Crow, de 28 de ani, din Southend, sufera de o boala rara care s-a declansat in 2011 dupa ce a nascut prima oara. Din aceasta cauza, lesina atunci cand face sex. Sotul ei o asteapta sa isi revina si abia apoi continua activitatea. Insa nu numai sexul o face sa lesine. Din cauza bolii rare, numita sindrom de tahicardie ortostatica posturala, femeia poate sa lesine si atunci cand nu doarme destul, cand rade, cand face exercitii sau orice activitate care ii face sa-i creasca ritmul cardiac. Insa cel mai neplacut este sa lesine atunci cand face sex, relateaza Click Dupa ce a petrecut timp de trei zile, in Mexic, impreuna cu doi prieteni, tanarul Jay din Australia s-a trezit ca are tatuat pe ploape cuvintele "Petrecem pana la impact" (Party 2 Impact). Cand s-a trezit din betie si si-a dat seama ce a facut, Jay a mers de urgenta la Meg Baker, care l-a ajutat sa scape de "greseala" cu ajutorul laserului. Din fericire pentru el, Meg Baker a reusit sa il opereze cu succes, astfel ca nu va ramane cu urme pe viata, anunta Stirile ProTv . Un nou tratament care include "iarba" ajuta la tratarea unei forme agresive de cancer care ataca creierul, numita glioblastoma. Majoritatea celor care sufera de glioblastoma traiesc maxim 15 luni dupa tratamentul traditional cu raze si citostatice. Un nou tratament bazat pe o combinatie intre tetrahidrocannabinol (THC) si cannabidiol (CBD), ambii compusi activi ai cannabisului, a dat rezultate uimitoare, conform Inverse. Studiul clinic a inclus 21 de pacienti cu o rata de supravietuire de 83% dupa un an de zile de tratament. Cei care nu au primit acest tratament au avut o rata de supravietuire de doar 53%, scrie descopera.ro . O prezentatoare Tv a batut orice record de audienta dupa ce a aparut in platou intr-o tinuta extrem de indrazneata. si-a lasat lenjeria intima acasa si a aratat acest lucru prin rochia transparenta. Jenny Scordamaglia (28 de ani) nu a parut deloc deranjata de faptul ca sanii sai se vedeau in toata splendoarea lor prin rochia bleu doarte scurta. Purtandu-se de parca nimic n-ar fi neobisnuit, bomba sexy a continuat sa-si prezinte emisiunea in direct, fara a avea cea mai mica emotie sau jena, arata Click. Poate din punct de vedere geografic asa se intampla, dar tarile vecine au deseori foarte multe lucruri in comun, la fel si oamenii. Internautii au realizat un top al celor mai inedite si bizare granite de pe mapamond, ce nu seamana deloc cu vamile clasice pe care le cunoastem noi. In aceste cazuri, nici nu-i dai seama in ce tara esti. In doar o fractiune de secunda, treci dintr-un stat in altul, noteaza Realitatea