Faze tari: Efectul Brexit-ului. Miscare surprinzatoare a Universtiatii Oxford: doreste sa se mute in Franta; O echipa de cercetatori va reinvia mamutul in doi ani; Aceasta bratara transmite miscarile fatului din burta mamei spre tata

Mamutul lanos a disparut de pe Pamant acum 4000 de ani, dar acum savantii sustin ca sunt aproape de a reusi sa reinvie animalul antic intr-o forma revizuita, printr-un proiect ambitios de inginerie genetica, relateaza The Guardian . George Church, cercetatorul care conduce acest proiect, a spus la simpozionul stiintific anual din Boston al American Association for the Advancement of Science (AAAS), a dezvaluit: "Scopul nostru este sa producem un embrion de hibrid elefant-mamut [...] De fapt, va fi mai mult un elefant cu un numar de trasaturi de mamut", citeaza descopera.ro Un barbat din China a trecut printr-o experienta neplacuta, atunci cand a folosit o toaleta publica si a cazut intr-un put, pompierii fiind nevoiti sa intervina. Operatiunea de salvare a fost filmata. Se pare ca atunci cand barbatul ar fi folosit toaleta, si-a pierdut echilibrul si a cazut in acel put. Incidentul a avut loc in provincia Shandong, in apropriere de orasul Shouguang, iar rudele victimei au apelat la politie pentru a interveni, conform Daily Mirror , citat de stirileprotv.ro Mama poarta un plasture care are rolul de monitor si care se conecteza wireless la bratara. Aceasta are in interior niste perle rotative care imita miscarile copilului. Potrivit Dailymail, semnalul este transmis spre bratara in timp real, iar cand mama simte o miscare, o simte si tatal. Bratara Fibo este in faza de productie si de asta se ocupa niste ingineri din Danemarca, care au scopul de a-i face pe tatici sa inteleaga ce inseamna sa ai un copil in burta, potrivit playtech.ro Oxford, una dintre cele mai bune universitati din lume, este afectata intr-un mod neasteptat de Brexit si cauta sa-si deschida un campus in Franta. Prestigioasa universitate vrea sa-si deschida o filiala, pentru prima data in istoria sa de 700 de ani, in Franta pentru a ramane ancorata in Uniunea Europeana si dupa iesirea Marii Britanii din UE, informeaza The Independent. Principala grija a conducerii prestigioasei universitati este ca va ramane fara fonduri europene pentru programele sale educationale, dar si ca va pierde studenti straini, potrivit descopera.ro Sistemul de operare Android a aparut oficial la scurt timp dupa lansarea primului iPhone. In teorie, au fost dezvoltate cam in aceeasi perioada, doar ca platforma Google s-a aflat mai mult timp in beta. Prima varianta a ajuns pe piata pe 23 septembrie 2008. Din acel moment, fiecare versiune majora a avut un nume de desert. Denumirea era aleasa pornind de la prima litera cu scopul de a respecta ordinea literelor din alfabet. Pornind de la acest principiu, am avut Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, potrivit playtech.ro