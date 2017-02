​Faze tari: O americanca de 26 de ani a fost arestata dupa ce i-a dansat in poala unui batran de 100 de ani; "Esti la ciclu?" Cum s-a razbunat o fata pe un sofer care a umilit-o in public; Provocare bizara: un artist doreste sa stea opt zile in interiorul unui bloc de piatra

Artistul francez Abraham Poincheval isi propune sa "impietreasca" timp de opt zile, perioada pe care o va petrece in interiorul unui bloc de piatra de 12 tone, in care este sapata o forma umana. Experimentul va incepe miercuri, la Paris, in fata Palais de Tokyo, cel mai important centru de arta contemporana din Europa, relateaza Mediafax. Poincheval este specializat in astfel de manifestari, pentru ca a petrecut deja o saptamana pe o platforma suspendata la 20 de metri deasupra solului, si alte doua saptamani in interiorul unui urs impaiat. Nu este totul, el a traversat Alpii impingand un cilindru urias si a plutit pe fluviul Ron in interiorul unei sticle uriase, informeaza descopera.ro Tinerele femei sunt deseori supuse unor umilinte si insulte in public din partea unor barbati care n-au nici cea mai mica farama de respect fata de ce inseamna cu adevarat o femeie. O biciclista a decis insa ca individul care a agresat-o verbal merita pedepsit. Incidentul s-a intamplat intr-un oras din Marea Britanie, intr-o zona aglomerata, dar nimeni nu i-a sarit in ajutor fetei. Momentul a fost surprins de un motociclist care avea montata la casca de protectie o camera video. Cand a observat altercatia, barbatul s-a apropiat si a putut auzi si inregistra insultele, relateaza Click O americanca de 26 de ani, care se ocupa cu ingrijirea batranilor la un centru privat, a fost arestata dupa ce a fost filmata in timp ce ii dansa in poala unui batran de 100 de ani. Brittany Fultz a fost pusa sub acuzare in urma incidentului filmat in Ohio, SUA. In timp ce un alt coleg de munca o filma, femeia ii spunea batranului: "Iti pot arata lucruri noi", potrivit Daily Mail. Femeia a fost a fost arestata si eliberata in aceeasi zi, fiindca desi trebuia sa fie judecata, procesul ei a fost amanat, noteaza Stirile ProTv Despre India se poate afirma, fara exagerare, ca este tara care a dezvoltat, si asta de milenii bune, stiinta educatiei sexuale. Inca din Antichitate, invatatii indieni au privit actul sexual ca pe o stiinta, o stiinta aflata in stransa legatura cu religia, permisivitatea lor fata de sex nediferentiindu-se prea mult de cea a Occidentului din ziua de astazi. Atunci cand a fost descoperit, mai bine spus redescoperit, de catre britanici, la inceputul secolului al XIX-lea, templul indian Kandariya Mahadeva i-a socat pana si pe cei mai permisivi dintre occidentali. Puritanii au cerut distrugerea imediata a numeroaselor statui erotice ce impodobeau templul, considerand ca este inacceptabil ca oamenii sa priveasca asemenea detalii carnale, in timp ce o aripa mai moderata sustinea ca este suficient ca acestea sa fie ascunse privirii, arata descopera.ro Ziua Olteniei ar putea fi sarbatorita in fiecare an pe 21 martie, potrivit unui proiect de lege ce se discuta marti la Comisia de Cultura din Camera Deputatilor. Proiectul a fost depus la Senat in martie 2016 si adoptat de aceasta camera in noiembrie 2016, iar acum este dezbatut la Camera Deputatilor. Initiatorii spun in expunerea de motive ca "Oltenia este o regiune istorica din nord-vestul Romaniei". "Se instituie ziua de 21 martie - Ziua Olteniei. Sarbatorirea anuala a Zilei Olteniei va fi marcata de autoritatile centrale si locale, precum si de institutiile publice de cultura din tara si strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter culturalartistic si stiintific.