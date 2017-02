Faze tari: Dovada ca exista viata dupa moarte! Un grup de cercetatori a gasit gene ''moarte-vii'' care persista in organism chiar si dupa deces; Ce i-a raspuns un politist unei fetite care i-a cerut ajutor la teme pe Facebook; Cea mai mare si sofisticata plantatie de cannabis din Marea Britanie

O creatura dintr-o specie necunoscuta care reprezinta un vierme gigant de acum 400 de milioane de ani, cu falci terifiante, a fost identificata de o echipa internationala de experti. Cercetatorii de la Universitatea din Bristol, Universitatea Lund si de la Muzeul din Ontario au studiat fosila care a existat in muzeu de la mijlocul anilor '90, relateaza Science Daily. Spre supriza lor, aceasta creatura facea parte dintr-o specie necunoscuta, care este stramosul viermilor de mare si lipitorilor actuale, potrivit descopera.ro . Cu multa ingeniozitate, sase traficanti de droguri au transformat un vechi buncar ce a apartinut guvernului britanic intr-o adevarata ferma de cannabis, cu plante in valoare de peste un milion de lire. Buncarul subteran, aflat in regiunea Wiltshire din sud-vestul Angliei, a fost construit in anii '80 pentru a-i adaposti pe angajatii aparatului administrative de stat in eventualitatea unui atac nuclear si nu se stie cum a ajuns pe mana unor cultivatori de marijuana, potrivit stirileprotv.ro. Locotenentul BJ Gruber actualiza pagina de Facebook a departamentului sau de politie din Marion, Ohio, cand a primit un mesaj de la o fetita pe nume Lena Draper, eleva in clasa a cincea. "Am probleme cu tema, ma poti ajuta?", spunea mesajul fetitei. "Publicam lucruri (n.red. pe Facebook) si ma pregateam pentru ziua care urma, cand ea a venit la mine cu o ecuatie matematica. Primul meu gand a fost: 'Omule, acesta nu este subiectul meu favorit, sunt mai mult cu istoria'", a spus Gruber, potrivit playtech.ro Un grup de cercetatori a gasit gene ''moarte-vii'' care persista in organism chiar si dupa decesAceasta descoperire surprinde cercetatorii, deoarece se credea ca, odata cu moartea organismului, activitatea genetica incepe sa se degradeze, de aceea masura in care sunt degradate poate indica timpul de la momentul decesului. Se pare ca, totusi, exista unele gene care nu sunt afectate de moartea organismului, afirma Motherboard . Conform autorului ambelor studii, microbiologul Peter Noble, descoperirea acestor gene "moarte-vii" poate ajuta la imbunatatirea pastrarii organelor pentru transplant, citeaza descopera.ro Fiecare isi are locul lui in camera de zi a familiei Verbanici, din Zagreb. Cainii si pisicile impart, pe apucate, fotoliul si canapeaua. Soparlele si puiul de crocodil au fiecare terariul lui, pregatit ca la carte. Serpii sunt tinuti intr-o incapere speciala, care este locul favorit al lui Luka, baietelul in varsta de sapte ani al familiei, potrivit stirileprotv.ro